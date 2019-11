Burgerkæde politianmeldt

To sure smileyer på otte dage har resulteret i en politianmeldelse for den københavnske burgerkæde YoBurger.

Det stod grelt til med rengøringen i begge tilfælde, og derfor har Fødevarestyrelsen nu anmeldt kæden til politi.

De skriver TV 2 Lorry.

I kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen fremgår det blandt andet, at der i en kælder med kølerum fremstår sorte belægninger ved døren og på loftet, mens der ligeledes blev fundet fedtede belægninger på reoler i kølerummet.

Der blev desuden fundet spindelvæv langs loftet og rundt om en reol i et lokale til opbevaring af frysere og emballage. I et lokale til opvask var der sorte belægninger på rørene og snavs både i og udenpå en tørretumbler.

På en køleenhed i kælderen, hvor udstyr til blendere var placeret, blev der også fundet fedtede og klistrede belægninger.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra indehaveren af YoBurger, Patrick Bachmann, men til TV 2 Lorry beklager han den manglende rengøring.

- Det, jeg desværre kan se, er, at vi ikke har nået at sætte hurtigt nok ind over for problemerne, siger han.

Han forsikrer dog, at der er rettet op på det nu.

Fødevarestyrelsen oplyser, at man vil genoverveje politianmeldelsen, hvis dette er tilfældet. Patrick Bachmann fortæller TV 2 Lorry, at der allerede er bestilt et nyt kontrolbesøg.