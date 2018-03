Bus og tog er blevet dyrere - bilen er blevet billigere

Siden 2001 er det blevet billigere at køre bil, mens prisen for at rejse med tog og bus er steget 55-70 procent

Mange af landets gymnasier har fået et nyt problem: De mangler parkeringspladser. Fordi stadig flere gymnasieelever ikke længere tager bussen, toget eller cyklen – men har fået sig en bil.

Ligesom den 18-årige Emilie Almind, der bor i nærheden af Odder, syd for Viby, hvor hun går på handelsgymnasiet.

- Jeg har fået min mors gamle bil, hvilket er langt bedre og meget hurtigere end at tage bussen, fortæller Emilie Almind, der har haft bil, siden før hun fyldte 18 år.

Siden 2001 er der kommet over 600.000 flere biler på vejene – en væsentlig del af forklaringen er formentlig, at mens prisen for at køre i bil er faldet, er det er blevet henholdsvis 55 og 70 procent dyrere at tage toget eller bussen, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Professor og trafikforsker Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet er overrasket over, at udviklingen har været så voldsom.

- Det er markante tal. Når prisen for at tage bus eller tog konstant stiger, og alternativet falder i pris, skubber det folk væk fra bus og tog, mener han.