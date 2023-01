Busbesparelser får tusindvis af borgere til tasterne

Op mod 4000 borgere har henvendt sig til Midttrafik for at ændre på de kommende besparelser, der står til at sløjfe flere busruter

Det er dyrt at køre bus.

Eller der er nok delte meninger om taksterne i den offentlige transport, men for det jyske trafikselskab Midttrafik er det ikke en billig omgang at holde hjulene på busserne kørende rundt.

Derfor skal de spare flere millioner kroner, og det kommer med stor sandsynlighed til at gå ud over busdriften, hvor flere busruter er enten truede på livet eller på ændringer i køreplanen.

En ting er dog sikkert.

De kommende besparelser har fået op mod 4000 indignerede borgere til tasterne for at gøre Midttrafik opmærksom på de gener, ændringerne kommer til at medføre. Det skriver TV Midtvest, der har talt med formanden for trafikselskabet, Steen Vindum (V).

- Det er alt lige fra enkelte borgere til lokalsamfund, der er bekymret for, hvad der skal ske med deres område, fortæller han og tilføjer:

- Vi kigger konstruktivt på alle forslag. Vi hører om mange forslag til shuttlebusser, så jeg tænker, at det er noget, vi kommer til at kigge på, men jeg kan naturligvis ikke love noget, men jeg tænker, at vi kommer til at kigge på det.

Midttrafik hører borgerne og vil gerne finde på løsninger til dem, der bliver ramt af besparelserne. Foto: Tobias Nicolai

Cirka 3800 borgere har kontakte Midttrafik via en online høringsformular, der er på selskabets hjemmeside, og i omegnen af 193 har forsøgt at påvirke besparelserne via mail.