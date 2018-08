Buschauffør beordrer muslimsk mor til at fjerne sin niqab

En 20-årig muslimsk mor fortæller, at hun følte sig ’behandlet som en terrorist’, da en buschauffør i britiske Bristol for nylig forlangte, at hun tog sin niqab af.

En video, der har floreret på nettet, viser, hvordan den pågældende chauffør straks efter den unge kvinde er steget om bord med sin to måneder gamle baby, siger til hende, at det ’ikke er godt’ at han ikke kan se hendes ansigt, fordi ’verden er et farligt sted’.

- Han sagde, at jeg var uhyggelig og jeg var farlig, og han blev ved med at snakke om det i løbet af rejsen, fortæller den unge kvinde, der gerne vil være anonym, nu til The Bristol Post.

- Han antydede, at jeg havde tænkt mig at bombe bussen. Hvordan er det muligt, når jeg har en baby med mig? Han blev ved med at fornærme mig, og han pegede mig ud som terrorist, og blev ved med at sige, at alle bør kunne se hinandens ansigter. Han spurgte mig, hvorfor jeg havde en balaclava (elefanthue, red.) på, siger kvinden, der fortæller, at hun er dybt skuffet over at være blevet ydmyget offentligt på den måde. Det mener hun ikke burde ske i 2018.

Politiet efterforsker hadforbrydelse

Busselskabet First Bus har ifølge The Independent undskyldt og forsikret, at den pågældende chauffør har fået læst og påskrevet. Episoden, som udspillede sig i bussen 1. juli, blev anmeldt som en mulig hadforbrydelse, og busselskabet bistår nu politiet med deres efterforskning.

Videoen, som du kan se hos Bristol Live, viser hvordan andre passagerer – blandt andet en kvinde iført hijab – forsvarer den niqabklædte unge kvinde, da hun bliver verbalt overfaldet i bussen.

’Jeg forstår ikke, hvorfor du går op i, hvad hun er iklædt. Det er hendes valg, hvad hun har på’, siger kvinden i optagelsen.

Avon og Somerset Police bekræfter, at man er i færd med at efterforske en anmeldelse af en hadforbrydelse i bus nummer 24 om eftermiddagen 1. juli.

Ekstra bladets fotograf var på pletten til niqab-demonstration i København lige, da muslimske Ayah og en kvindelig betjent gav hinanden et tæt kram. - I dag giver du mig et kram, i morgen en bøde, siger Ayah.