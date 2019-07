Buschauffør Jimmy slår besynderlig rekord: Sidder på toilet i 116 timer

47-årige Jimmy De Frenne må siges at have balder af stål.

Den belgiske mand har nemlig slået verdensrekorden i at sidde længst tid på toilettet.

Det skriver Reuters.

Jimmy var iført tøj igennem hele rekordforsøget. Foto: Ritzau Scanpix

I downtown Oostende, som er en by i den flamske del af Belgien, skulle en besynderlig verdensrekord slås, da Café Filip's Place åbnede dørene for pressen og nysgerrige gæster, der skulle overvære Jimmy De Frenne sidde på toilettet er meget lang tid.

Den belgiske mand, som til dagligt er buschauffør, havde sat sig for at sidde der i 165 timer.

- Hvorfor gør jeg det overhovedet? Jamen hvorfor ikke? Jeg synes, selvironi er den bedste form for humor, siger Jimmy De Frenne til mediet.

Den 47-årige buschauffør måtte rejse sig i fem minutter en gang i mellem, så han kunne bevæge sine ben eller besøge et andet toilet i mere private omgivelser.

- Det er på ingen måde en nem opgave. Mine ben gør meget ondt, fortæller han.

Tidligere var rekorden på 100 timer, og Jimmy De Frenne havde kontaktet Guinness World Records, som var bekendt med hans rekordforsøg.

Efter 116 timer kunne hans krop ikke mere, men det var nok til at slå rekorden.

Det er ikke første gang, at Jimmy De Frenne har prøvet at slå mærkværdige rekorder. For to år siden prøvede han at han spille billiard i længst tid, men Jimmy måtte opgive, fordi det var for hårdt.