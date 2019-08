Buschauffør suspenderet: Ville ikke køre i bus med pride-flag

En buschauffør er blevet suspenderet fra sin arbejdsplads, efter han nægtede at køre rundt med regnbueflag, der støtter op om det homoseksuelle arrangement Pride, der fejres mange steder denne måned - også i Danmark.

Passager Rebecca Sears på 19 år kontaktede Konectbus, efter hun havde kørt med en chauffør, der havde insisteret på at skifte bus, fordi den han var i 'promoverede homoseksualitet'.

Hun fortalte til Daily Mail, at chaufføren mente det nummer, som busserne har, der på forsiden var i i regnbuens farver for at støtte op om arrangementet.

- Han sagde: 'Vi bliver nødt til at vente på en anden. Jeg kører ikke i denne her bus, fordi den promoverer homoseksualitet'. Jeg stod ved siden af to ældre kvinder, og vi troede, at han lavede sjov. Vi tænkte, at det da var underligt at sige sådan. Hele hændelsen gjorde os ti minutter forsinket, hvilket ikke er slemt, men det er grunden, forklarede hun til Daily Mail.

Lægger sig fladt ned

Rebecca gik efterfølgende op til hovedkontoret for at fortælle, hvad hun havde oplevet.

- Jeg sagde til dem, at han var begyndt på at skifte busser, og at det var helt åndssvagt, fordi det var sådan en tosset grund.

Go East Anglia, der driver selskabet med busserne, har udtalt, at man har valgt at suspendere chaufføren, mens en større efterforskning af hændelsen skal finde sted.

'Vi vil som firma gerne have, at alle føler sig godt tilpas, når de vælger os som transportmiddel. Uanset hvilken seksuel orientering, de har. Som firma kan vi ikke godkende denne form for opførelse, og vi støtter ikke hans holdninger. Chaufføren fra denne episode er blevet suspenderet, mens vi foretager en større efterforskning', lyder det.

- Jeg håber bare ikke, at han (chaufføren red.) har sagt foran nogen, der er homoseksuel. Jeg ville hade, hvis nogen skulle høre på den slags. Han vidste ikke, om jeg var homoseksuel eller de to kvinder var. Han sagde det bare, fortæller hun.

Rebecca har delt et billede af chaufføren på sin twitter-profil, hvor hun også har beskrevet hændelsen.