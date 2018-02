Busselskab aflyser sparerunde: Lavede regnefejl på 10 millioner

Busselskabet Fynbus skal alligevel ikke spare 10 millioner og nedlægge to busruter, som selskabet ellers havde meddelt i januar.

Det skriver Fyens Stiftidende.

Årsagen er, at regnskabet slet ikke er så dårligt, som firmaet forventede, at det ville være.

- Vi er ved at lave årsregnskab for 2017, og i den forbindelse går det op for vores økonomiafdeling, at tingene ser anderledes ud end forventet. 2017 bliver ikke nær så negativ, som vi havde lagt ind i vores forventninger til året. Vi må erkende, at vi har lavet et fejlskøn i vores prognoser og brugt en forkert fordelingsnøgle mellem kommunerne og regionen. Det er den primære årsag, siger han til avisen.

De store besparelser gjorde, at man havde planlagt at nedlægge to regionale busruter 110 og 920, men med de nye tal kan kan buspassagerer i både Odense, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommuner ånde lettet helt op.

Fynbus er ejet af de fynske kommuner og Region Syddanmark, og det er regionens regnskab, der har ændret situationen.

Kommer ud med plus

Selskabet havde regnet med, at regionen i 2017 ville stå med et minus på 4,7 millioner kroner, som skulle lægges oven i et minus på 9,3 millioner fra 2016.

- På grund af et forkert indtægtsskøn får regionens kasse 9,2 millioner mere i indtægter, end vi havde regnet med. Samtidigt har vi sparet fire millioner på kontrakten med Tide Bus, og vi får en engangsindtægt fra staten på 2,5 millioner. Alt i alt betyder det, at vi, når regnskabet for 2017 er gjort op, står med et lille plus til regionen på godt en million kroner i stedet for en stor gæld, forklarer Carsten Hyldborg til Fyens.

Ifølge Fynbus egne tal er 2,6 millioner passagerer forsvundet på to år, hvilket er en af årsagerne til, at man forventede et dårligere regnskab. Desuden peger de på, at letbanebyggeriet i Odense og overgang til Rejsekortet også har kostet dem kunder.