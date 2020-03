Busstrejke varede kun fire timer: Håndsprit skaffet på rekordtid

I to uger klagede buschauffører over mangel på håndsprit. Ledelsens undskyldning var, at det ikke var til at skaffe

12 Arriva-chauffører fra Nykøbing Falster har onsdag formiddag genoptaget arbejdet, efter at der er fundet en løsning på en konflikt om chaufførernes sikkerhed under coronakrisen.

Det oplyser buschaufførernes lokale sikkerhedsrepræsentant til Ekstra Bladet.

De ansatte havde fra morgenstunden parkeret bybusserne og nægtede at tage hul på dagens portion af ture.

Årsagen til de ansattes frustrationer var ifølge oplysninger til Ekstra Bladet, at de i snart to uger har efterlyst initiativer fra ledelsen, så risiko for smittespredning af den frygtede coronavirus blev reduceret. Og så ikke chaufførerne selv risikerede at blive syge.

Chaufførerne mente ikke, at de allerede udstukne retningslinjer var tilstrækkelige.

Kunne ikke skaffe håndsprit

Konkret har stridspunktet især handlet om, at de ansatte ønskede handsker og sprit til hænderne, så længe det endnu er uklart, om smitte kan spredes via håndtering af kontanter. Og netop kontant betaling er stadig en mulighed i bybusserne i Nykøbing Falster.

Chaufførstrejken nåede alene at vare i fire timer, inden ledelsen havde fremskaffet håndsprit og handsker til chaufførerne. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet erfarer, at Arrivas områdeledelse har givet chaufførerne det indtryk, at det har været vanskeligt at anskaffe håndsprit. Den forklaring bakkes op af Pia Hammershøy Splittorff, der er kommunikationschef hos Arriva.

Hun fortæller, at Arriva hidtil har forsøgt at finde en løsning for buschauffører over hele landet og derfor ikke har haft fokus på forholdene helt lokalt.

- I Arriva har vi afsøgt markedet hos en lang række leverandører og har for et stykke tid siden lagt en større ordre på håndsprit. Men efterspørgslen gør, at det ikke kan lade sig gøre lige nu at få leveret disse ting i så store mængder, som vi har brug for. Det er simpelthen udsolgt, siger hun.

Fandt sprit i lokal forretning

Den forklaring har imidlertid ikke stillet Nykøbing-chaufførerne tilfredse. Situationen gik i hårdknude og endte altså med, at en række bybusser ikke kom ud at køre.

Striden om håndsprit har varet i to uger. Foto: Per Rasmussen

Der skulle dog ikke gå mere end fire timer, fra chaufførerne nedlagde arbejdet, indtil der blev udleveret en flaske håndsprit og et sæt handsker til hver buschauffør.

Hvordan kunne det pludselig lade sig gøre?

- På stedet lykkedes man i dag med at finde nogle ekstrahandsker på værkstedet, der kunne bruges, ligesom der i en lokal butik stod en mindre mængde håndsprit på hylderne. Og det fik chaufførerne udleveret.

- Det er udtryk for, at vi har nogle lokale medarbejdere, som har handlet pragmatisk i den situation, de stod i. Det er ikke udtryk for, at vi lige pludselig kan skaffe handsker eller håndsprit i store mængder med kort varsel – for det kan vi ikke, siger Pia Hammershøy Splittorff.

Der er samlet 62 chauffører ansat hos Arrivas udkørselssted i Nykøbing Falster. I alt har Arriva 3200 buschauffører ansat over hele landet.