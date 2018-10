Buster klarer dit værste mareridt: Fjerner plage fra dit værelse

Hunde kan have mange kvaliteter – de kan finde dig i en lavine, opsnappe euforiserende stoffer og endda opdage kræft i dets tidlige stadie.

Nu har menneskets bedste ven også vist sig at være et effektivt værktøj i kampen mod skadedyr.

Den 2-årige cocker spaniel, Buster, kan nemlig med kirurgisk præcision finde frem til mikroskopiske væggelus.

- Buster kan lugte helt ned til én enkel væggelus. Det gør arbejdet nemmere og hurtigere for os, da væggelus gemmer sig alle steder i hjemmet, siger indehaver af Absolut Skadedyrsbekæmpelse, Tommy Hansen.

På jagt

I et boligkompleks i Ballerup mødes Ekstra Bladet med Tommy Hansen, Tina Egebjerg og deres firbenede væggelus-jæger, Buster.

En familie har nemlig oplevet at have små røde sår, som de ikke kan forstå, hvor kommer fra.

Buster skal derfor finkæmme lejligheden for eventuelle væggelus.

Tina Egebjerg er hundefører for Buster. De arbejder sammen hver dag. Foto: Olivia Loftlund

I dyb koncentration bevæger Buster sig igennem børneværelset. Alle hjørner, siddekroge og flader bliver støvsuget af Busters snude. Det hele foregår i fuldstændig stilhed. Kun Busters snusen kan høres.

- Det er vigtigt, at man ikke larmer. Selv om Buster er professionel, så kan pludselige bevægelser og snak tage fokus fra ham, siger hundefører Tina Egebjerg.

Man skal ikke være i tvivl om, at når Buster er job, så er der fokus på opgaven. Foto: Olivia Loftlund

Efter en grundig afsøgning af børneværelset, kan Buster konstatere, at der ingen væggelus er at finde.

- Vi lærer hunden at afsøge overalt i et rum. Nogle gange bliver Buster så ivrig efter at finde frem til væggelusene, at han nærmest kravler op ad væggene, siger Tommy Hansen.

Hundeføreren undersøger et rum ad gangen med hunden. Her bliver Buster guidet gennem hvert rum ved at lade den snuse til alle områder af rummet. Hvis Buster finder væggelus, vil han vise føreren hvor det er.

Intet går forbi Busters snude. Foto: Olivia Loftlund

Intet af finde

Med logrende hale tuller Buster ind i forældrenes soveværelse.

Tina viser Buster hvor han skal afsøge.

Selv om der ikke bliver sagt et ord, kan man mærke kemien mellem Tina og Buster.

- Det er vigtigt at vide meget om hunde. Tina har tidligere haft udstillingshunde, så er hun er perfekt som hundefører, siger Tommy Hansen.

Efter en grundig undersøgelse af soveværelset kan Buster ikke finde nogle væggelus.





Alt bliver tjekket igennem. Foto: Olivia Loftlund

Familien kan ikke forstå, at der ikke er væggelus i deres hjem. Men Tommy og Tina forsikrer dem om, at Buster ville have reageret, hvis der var nogle.

Tina går ud fra soveværelset sammen med Buster, hvorefter Tommy lægger en isoleret plastikbeholder med væggelus i ind i deres klædeskab. Da Buster træder ind i værelset, fryser han fuldstændigt foran skabet. Han kigger med et bestemt blik på Tina. Buster har fundet væggelus.

- Vi belønner altid Buster ved at give ham godbidder, når han finder væggelus. Vi arbejder og træner faktisk så meget, at vi ikke behøver at give ham reelle måltider, da han hele tiden bliver fodret, siger Tina.

Dette bekræftede over for familien, at Busters snude er 100 procent sikker i sin sag. De fortæller til Tina og Tommy, at de er meget glade for, at de ikke har væggelus.

Buster fandt meget hurtigt beholderen med væggelus. Foto: Olivia Loftlund

Hårdt arbejde

Det er ikke et nemt job som væggelushund.

- Væggelushunden arbejder i 20 minutter og så 20 minutters pause. Selv om Buster elsker sit arbejde, kræver det meget energi, fortæller Tommy Hansen.

Faktisk er Buster blevet trænet siden han var hvalp i USA. En væggelushund får omkring 1000 timers træning før, at de bliver sat i arbejde.

En træt Buster efter dagens arbejde. Foto: Olivia Loftlund

Hvis man selv skulle være interesseret i at anskaffe en væggelushund. Så koster en specialtrænet hund omkring 500.000 kroner.

