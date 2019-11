Butik forbyder nye jule-sange: - De ansatte blev sindssyge

Det er efterhånden ved at være den tid på året igen.

Tiden, hvor alle julesangene får en ny runde på alverdens højttalere.

Og selvom det kan være hyggeligt med en 'Last Christmas' eller 'All I Want for Christmas' her og der, så er det ikke alle, der nyder de samme sange om og om igen.

I den engelske gin-butik York Gin er det gået så vidt, at butikken helt har forbudt playlisterne med julesange, fordi de ansatte blev godt gammeldags trætte af Wham! og kompagni.

Det beretter det engelske nyhedsbureau PA Media ifølge blandt andre The Guardian.

- Vores dejlige ansatte er glade for beslutningen. De siger, at flere på holdet allerede er blevet sindssyge over de samme julesange på repeat, fortæller butikkens direktør, Emma Godivala.

Direktøren forklarer videre, at det så småt ødelagde hele højtiden for de ansatte.

- Vi elsker jul, men vi vil have vores forretning til at være fri for den slags 'cheesy' musik. Vi har afprøvet, hvilke sanger der virker, og hvilke sange der lyder underlige i butikken. Og vi er kommet frem til, at alt efter 1960'erne er bandlyst, siger Emma Godivala.

Butikschef Sandie Tanner-Smith forsikrer også, at de ansatte slipper for at høre på de samme julesange.

- Vi er sikre på, at vores playlister nu er så brede, at ingen skal høre på den samme sang to gange på en uge, siger hun.

Der vil derfor stadig være visse julesange at høre i gin-butikken, men i stedet for Wham!, Mariah Carey og Justin Bieber, vil Frank Sinatra, Ella Fitzgerald og Bing Crosby gjalde i højttalersystemet.