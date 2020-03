Butik gør oprør mod hamstring: 1000 kr pr. ekstra håndsprit

En håndsprit koster 40 kroner - to koster 1040 kroner i Nordsjællandsk købmand

Håndsprit er blevet en mangelvare i Danmark. Efterhånden står det så slemt til, at hospitaler med indlagte coronapatienter får stjålet fra deres lagre, og en butik så sig også nødsaget til at hæve prisen til mindst det tredobbelte.

Derfor er der nok mange, der er tilbøjelige til at tage et par flasker ekstra, når de pludselig står fremme på hylderne.

Foto: Rasmus Vejbæk-Zerr

Det besluttede købmanden Rasmus Vejbæk-Zerr fra Meny Rotunden i Hellerup sig for at gøre noget ved med et skilt, som han satte op lørdag:

'Håndsprit 40. kr. pr. stk. Eftersom håndsprit er en mangelvare, er prisen ved køb af mere end én håndsprit pr. kunde 1000 kr. pr. stk.'

- Jeg har gjort det for at få folk til at kigge sig selv i spejlet, inden de tager det i kurven. Før var der mange kunder, der købte fire-fem stykker ad gangen, og det er altså meget vigtigere end gær, det her, siger Rasmus Vejbæk-Zerr.

Han forklarer, at den voldsomme pris netop er sat for at sætte tankerne igang.

- Jeg prøver at skabe lidt opmærksomhed og få folk til at stoppe op, og det virker virkelig. Folk tænker sig om. De andre dage var det væk på få minutter, men i går havde vi håndsprit til kunderne i seks timer, fortæller Rasmus Vejbæk-Zerr.

Nu er der dog udsolgt igen, men han håber, at der senest mandag vil være fyldt op.

Der er endnu ikke nogen kunder, der har været så desperate og formuende, at de har købt mere end en flaske. Rasmus Vejbæk-Zerr fortæller, at de ikke har været plaget af tyverier af håndsprit som for eksempel sygehuse har. Heller ikke selvom butikken har håndsprit, handsker og vådservietter ved indgangen til kunderne, som tilbydes, mens de handler.