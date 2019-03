Butikker flygter fra prestige-projekt: - Vi skulle bare væk

Butikkerne lukker på stribe i den nye velhaver bydel 'Carlsberg Byen', der ligger omkranset af Vesterbro, Frederiksberg og Valby i København.

Siden det første butikstorv i bydelen, der stadig er under konstruktion, åbnede tilbage i 2016 er det kun gået ned af for antallet af åbne butikker.

Udover de omkring 10 butikker der foruden giganterne Netto, Føtex og Lagkagehuset i dag ligger på Tapperitorvet og Humletorvet, har seks allerede måtte dreje nøglen rundt eller er flyttet fra bydelen igen.

Senest har butikskæden Flying Tiger Copenhagen valgt at lukke deres forretning i bydellen.

De er lukket Steff's Place Lukkede i juni 2018. Var ifølge ejeren åben siden maj 2017. Cucina e Vino Pizzariaet havde åbent i omkring et halvt år. Ifølge ejeren omsatte stedet for 1500 kroner om dagen. Efter seks måneder havde butikken genereret et underskud på 900.000 kroner. Lukkede i august 2017. Flying Tiger Copenhagen Lukkede ved udgangen af 2018. I lokalerne genåbner en 7Eleven, oplyser Aberdeen Asset Mangement. Cafe Nord Cafeen havde åbent i mere end et år. Gik konkurs i foråret 2018. Lokalet har siden stået tomt. Kebab Factory Var åben i otte måneder. Lukkede i juli 2017. Ifølge ejeren havde stedet efter de otte måneder genereret et underskud på 500.000 kroner. Hair Expo Frisøren flyttede lokaler i december 2018. Ejeren oplyser, det skete efter købet af et nyt lokale på Vesterbro.

Flying Tiger Copenhagens tomme lokaler ser indbydende ud i solen. Foto: Olivia Loftlund

Et luftkastel

- De havde lovet os en bydel i millionklassen. De havde lovet, at der hver dag ville komme 10.000 studerende på Campus Carlsberg, der ligger lige bagved og de havde lovet tusindvis af turister. Det hele viste sig at være et luftkastel, siger Sebastian Taheri der i januar 2018 afstod cafe Nord på Tapperitorvet ved Carlsberg Byen til en ansat.

Tre måneder senere gik stedet konkurs og lukkede. Siden har lokalerne stået tomme.

- Med de vilkår vi blev tilbudt, kunne jeg ikke se, at stedet ville give overskud. Vi skulle bare væk.

Ligesom flere andre nuværende og tidligere erhvervsdrivende, som Ekstra Bladet har talt med i området, peger Sebastian Taheri på, at en høj husleje sammenholdt med et fejlestimat af, hvor mange mennesker der i bydelens spæde start ville besøge butikstorvet, er grunden til butikslukningerne.

Cafe Nords lokaler er efter knap et år stadig ikke genåbnet med en ny lejer. Foto: Olivia Loftlund

Forgæves overlevelseskamp

Tapperitorvet og Humletorvet skulle ellers være første del af Carlsberg Byens nye pulserende byliv, hvor de beboere der allerede er flyttet ind i deres nybyggede lejligheder og rækkehuse skulle kunne klare langt de fleste af deres indkøb.

Men allerede i sommeren 2017 stod flere butiksejere frem i Børsen, hvor de fortalte om deres økonomiske kvaler.

Blandt andet indehaverne af pølsemanden Steff's Place og Kebab Factory. De kæmpede en desperat kamp for overlevelse.

I dag er begge steder lukket.

- Antallet af mennesker i området var fuldstændig fejlestimeret. Jeg vil gå så langt som at sige, vi blev snydt. I de perioder, hvor skolen var lukket, er her fuldstændig dødt, siger Ahmed Arikan, der drev Kebab Factory.

I vinduet på Hair Expos gamle forretningslokale, finder man et kort til frisørens nye placering. Foto: Olivia Loftlund

De kæmper stadig

Uddannelsesinstitutionen, de erhvervsdrivende i Carlsberg Byen bliver ved med at tale om, er Professionshøjskolen Campus Carlsberg. Skolen ligger klods op og ned af butiksområdet.

Her var de forretningsdrivende blevet lovet, at 10.000 studerende hver dag ville have deres daglige gang, men som Ekstra Bladet tidligere har fortalt er det tal i realiteten kun omkring 5.000 om dagen.

- Da jeg åbnede havde jeg fire ansatte. Dem måtte jeg fyre efter seks måneder. Nu står jeg her hverdag alene. Jeg sætter penge til, men jeg har ikke råd til at lukke butikken. Jeg hæfter personligt for husleje frem til 2023. Det ville ruinere mig at lukke, lyder det fra Mustefa Yurulmez.

Også indehaverne af cafeen Kaffekilden Ibrahim Yildiz og ejeren af spisestedet Nordic Noodle, Bilal Kassem, der endnu ikke er lukket, fortæller til Ekstra Bladet, at de også igennem en årrække har kørt med røde tal på bundlinjen for deres 'eventyr' i Carlsberbyen.

Der er langt fra trængsel om bordene foran Mustefa Yurulmez spise sted Det Grønne Køkken. Foto: Olivia Loftlund

Kapitalfond: Venter gerne på rette lejer

Hos den udenlandske ejendomsfond Aberdeen Asset Mangement, der i december 2016 købte 7025 kvm butikslokaler i Carlsberg Byen, deler man langt fra de nuværende og tidligere lejeres dystre syn på butikstorvet omkring Tapperitorvet og Humletorvet.

Ekstra Bladet har været i telefonisk kontakt med Henrik Kruse, der er administrationschef for Aberdeen Asset Management i Danmark.

Han ønsker ikke at deltage i et interview telefonisk men skriver i stedet i en mail:

'Når vi ser på det samlede antal lejemål, vi råder over, er det ikke vores indtryk, at der er tale om ”mange” butikslukninger. For vores vedkommende drejer det sig om fire tomme lejemål, der tilsammen udgør under 10 pct. af vores samlede kvadratmeter.

Hos Aberdeen Asset Management deler administrationschef langt fra de erhvervsdrivendes opfattelse af, at der er et problem med priserne i Carlsberg Byen. PR Foto

'Carlsberg-byen er et område i rivende udvikling – og vil være det indtil 2024. I den betragtning er vi meget fortrøstningsfulde, og en ledighed på 10 pct. er ikke noget, der bekymrer os. Som en langsigtet investor har vi interesse i at skabe det rette butiksmiks og sammenhæng i området på lang sigt til gavn for både beboere og erhvervsliv. Vi kan sagtens vente et par måneder på at finde den rette langsigtede lejer, hvis det er, hvad der kræves,' skriver Henrik Kruse til Ekstra Bladet.

Han oplyser samtidig, at man har indgået en lejeaftale med 7Eleven om et af de tomme butikslokaler, mens et andet er udlejet til en ikke oplyst lejer.