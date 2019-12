Butikker i desperat bøn: Hent jeres pakker!

Black friday er ved at blive en tradition for shopping for mange danskere, men den store handel kan også ende i det rene pakkekaos.

Derfor opfordrer købmænd folk til, at de hurtigst muligt får hentet deres pakker handlet på nettet på black friday. På den måde kan der nemlig blive plads til nye pakker på lageret.

Flere af dagligvarer-butikkerne, der modtager pakkerne, skriver på Facebook, at folk skal sørge for at komme ned i butikken, inden det er for sent.

- Det er kaos. Vi har så mange pakker, at det er helt vanvittigt. Vi har haft otte medarbejdere til at udlevere pakker i seks timer i træk, så der er ikke mange til at passe resten af butikken, siger købmand Jesper Kirk fra Løvbjerg i Horsens til Horsens Folkeblad.

Og det er langtfra kun i Løvbjerg i Horsens, at der er opstået kaos, hvor der er proppet med pakker. Også hos Circle K og andre steder er der overfyldt med pakker efter black friday.

- Jeg var nødt til at sætte et loft, for vi gennemgår simpelthen en rivende udvikling som pakkeshop, siger butiksansvarlig hos Circle K i Ringsted Hanne Friis til sn.dk.

Værre ser det ud hos Benløse Service. Ifølge sn.dk kan kunderne næsten ikke komme ind ad døren, fordi der er fyldt med pakker. Mere end 300 pakker står således klar til afhentning.

Derfor er budskabet klart fra butikkerne. Man skal skynde sig at få hentet sine pakker, så der kan blive plads til nye.