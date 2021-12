Butikker i USA sætter loft over kunders køb af hjemmetest

I USA har flere store distributører af coronahjemmetest indført begrænsning for, hvor mange test hver kunde må købe.

Det skyldes, at den forestående jul og de dertilhørende rejser samt et stigende antal smittetilfælde med omikronvarianten har medført en enorm efterspørgsel på hjemmetest på tværs af landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Amazon indførte begrænsning allerede fra onsdag. Det samme gjorde apotekerkæderne Walgreens og CVS, hvor hver kunde maksimalt må købe henholdsvis fire og seks testsæt.

I en pressemeddelelse oplyser Walgreens, at beslutningen er truffet på baggrund af en 'utrolig stor efterspørgsel på hjemmetest', hvilket har belastet virksomhedens lagerbeholdning.

Walgreens oplyser videre, at den samarbejder med sine leverandører om at skaffe flere test. Dog vil nogle butikker opleve en midlertidig mangel.

Manglen på hjemmetest betyder, at amerikanere over hele landet står i kø i timevis for at blive testet på en klinik eller et mobilt teststed.

I hovedstaden Washington D.C. oplyser et testcenter, at antallet af test, der udføres dagligt, er firedoblet i løbet af de seneste to uger.

Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder er den nye omikronvariant nu den dominerende coronavirusvariant i USA. I sidste uge tegnede den sig for 73,2 procent af alle nye smittetilfælde, skriver AFP.

Tirsdag meddelte præsident Joe Biden, at USA vil købe en halv milliard hjemmetest, som amerikanerne derefter kan bestille og få leveret gratis fra januar.

Det skal ifølge Biden få flere - særligt amerikanere med lav indkomst - til at lade sig teste for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vacciner og teststrategi er den seneste tid igen blevet et tungtvejende spørgsmål i USA, hvor høje smittetal er drevet af den nye omikronvariant.