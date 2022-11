Butikker og læger vil stoppe alkoholsalg til unge med digitalt tjek

Igen og igen sker det i butikker over hele landet: Mindreårige får langet alkohol og tobak over disken, som de ellers ikke burde kunne købe.

For at komme det årelange problem til livs bør man ifølge både butikker, læger og bryggerier se på, om alderstjekket i butikken kan gøres digitalt.

Det foreslår Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, De Samvirkende Købmænd, Nærbutikkernes Landsforening, HK Handel, Dansk Industri og Bryggeriforeningen i et fælles debatindlæg i Berlingske.

I stedet for at den ansatte bag kassen skal se på kunden, vurdere kundens alder og eventuelt bede om at se id, bør det ifølge forslaget flyttes over til en digital løsning.

Når eksempelvis en flaske vodka skannes, skal man på kasseapparatet kunne se, at der er tale om en vare, det kræver en vis alder - 18 år - for at købe.

Annonce:

Når kunden bruger et betalingskort, skal den digitale løsning tjekke hos kundens pengeinstitut, om kunden er de fornødne 18 år. Er det ikke tilfældet, skal købet afvises.

Modellen vil ikke løse alle problemer, og betaler man eksempelvis med kontanter eller en voksens betalingskort, vil købet stadig kunne gå igennem.

Men Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd, er overbevist om, at det vil gøre en forskel, hvis det bliver til virkelighed.

- Vores tro og håb er, at det vil gøre en meget stor forskel.

Der er dog den udfordring, at det ikke er indført i nogen andre lande.

- Det er en vision og et ønske, vi har. Der er ikke nogen lande noget sted i verden, der har det på nuværende tidspunkt, men vi mener, det er oplagt, at vi arbejder i den retning.

- Og hvis der er vilje hele vejen rundt omkring bordet til det, mener vi, det burde være muligt inden for en overskuelig fremtid at opnå det, siger han.

Annonce:

Kræver ny lov

En digital løsning af denne art vil ifølge Claus Bøgelund Nielsen kræve ny lovgivning på tværs af brancher. Derfor skal forslaget forbi Folketinget.

Han kalder det oplagt, at det er betalingskortet, der vil være nøglen i den digitale løsning, men han og de andre bag debatindlægget er åbne over for andre løsninger også.

Håbet er, at der sættes et politisk arbejde i gang i den kommende regeringsperiode, så det undersøges, hvordan man digitalt kan forhindre unge i at få fat i tobak og alkohol.

Løsningen vil kræve et samarbejde mellem detailhandlen, bankerne og eksempelvis betalingsvirksomheden Nets.

Ifølge Claus Bøgelund Nielsen har Nets tidligere givet udtryk for, at virksomheden godt kan forestille sig en sådan løsning.