Butikschef giver ansatte tidligt EM-fri

EM-feberen er over landet, og hvis der er noget danske fans ikke gider, så er det at arbejde.

Det har Brian Højriis, butikschef, Kvickly i Ry, forstået, og derfor lukker butikken i dag klokken 17.30, så de ansatte kan komme hjem og se fodbold.

- Vi har valgt at sige, at vi lukker klokken 17.30, så personalet kan få lov at se kampen. Vi har i forvejen åbent i så mange timer, så folk skal nå at få handlet ind, siger han til Ekstra Bladet.

Ud over fri bliver de ansatte udstyret med en goodiebag indeholdende, hvad der er brug for af øl og lignende for at se fodbold.

Brian Højriis, butikschef, Kvickly, Ry. Foto: Privatfoto.

- Vores personale arbejder på mange skæve tidspunkter, og det er en måde, hvor vi kan anerkende dem og vise, at vi tænker på dem, siger butikschefen.

Han fortæller, at butikken har fravalgt at lave ét stort arrangement. I stedet har personalet selv arrangeret mindre arragementer af hensyn til corona:

- Vi har stadig mange unge, som ikke vaccineret, siger han.

Normalt lukker butikken først klokken 20, men selv om kunderne har 2,5 time mindre at handle i, har reaktionerne kun været positive, lyder det:

- Vi har kun fået positiv respons.