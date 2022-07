Butiksejer gav uvorne parkeringsvagter en lærestreg

En forretningsdrivende i hjertet af København tog fredag sagen i egen hånd, da to kommunale parkeringsvagter igen-igen-igen valgte at parkere deres cykler et yderst ubelejligt sted foran hans butik

Budskabet på det gamle, hvide, lettere rustne emaljeskilt, der hænger på indgangspartiet til Jonas Røssells læderforretning, Lædersmeden, i det indre København, er ellers ikke sådan at tage fejl af:

... Han vil meget gerne have sig frabedt, at folk efterlader deres cykler op ad vinduesfacaden ved hans butik i Vestergade.

Alligevel er det lige præcis her, to parkeringsvagter fra Københavns Kommune dag efter dag har valgt at parkere netop deres jernheste, når de selv har været på vej ud for at svinge med bødeblokken over bilister.

- De gør det stort set hver gang, og jeg har ellers sagt, at det koster 510 kroner at parkere der, siger Jonas Røssell og slår op i et grin. Han tilføjer:

- Vi har jo ikke det skilt hængende for sjov. Vi har før i tiden haft store problemer med, at cyklerne smadrede ruderne. Derudover spærrer det hurtigt fortorvet, så hverken barnevogne eller kørestole kan komme forbi, og så er der altså masser af cykelparkering lige rundt om hjørnet. Kunne de ikke bare bruge dem?

Her ses en af de cykler, parkeringsvagterne fra Københavns Kommune gentagne har efterladt foran Jonas Røssells forretning, og som han til sidst satte fast til gitteret med strips. Foto: Privatfoto

Da parkeringsvagterne fredag så valgte at efterlade deres cykler op ad hans forretning for tredje dag i streg, fik Jonas Røssell nok.

- Jeg tog simpelthen et sæt tykke strips, og så satte jeg ellers deres cykler fast til det gitter, vi har været nødt til at sætte op af hensyn til netop ruderne. Det tog dem lang tid at få den filet op med, hvad jeg tror var en nøgle, siger han og klukker igen.

En handling, der lørdag nåede internetpersonligheden Anders Hemmingsens Instagramprofil:

'Bare drillerier'

Jonas Røssell har, efter hans gimmick er blevet delt på en af Danmarks største Instagramprofiler, modtaget et par henvendelser fra folk, der vil gøre ham opmærksom på, at han som forretningsdrivende rent faktisk ikke har hjemmel til at bestemme, hvorvidt folk må parkere op ad hans forretning eller ej.

- Jeg er udmærket godt klar over, at jeg ikke har myndighed til at håndhæve noget som helst, men det er jo også lidt det, der er pointen. Lige nøjagtig parkeringsvagter håndhæver jo, hvor alle vi andre må holde, men stiller så selv deres egne transportmidler et sted, hvor det er til stor gene, og hvor det tydeligt fremgår, at parkering er uønsket. Det er dobbeltmoralsk og komisk, siger han.

- Og jeg gjorde jo ikke noget, der umuliggjorde, at de kunne få deres cykler tilbage, det tog bare noget tid, og så så jeg det som en oplagt mulighed for på en harmløs og drillende måde lige at henstille til, at man tænker over, hvor man smider sin cykel.