Butiksindehaver: - Reglerne er skævvridende

De små erhvervsdrivende kæmper for at holde hovedet oven vande, mens dagligvarekæderne har kronede dage

Der er lukket og slukket i butikken hos Skansen Cykler i Hillerød.

Salget af cykler står på standby og indehaverparret Lone og Mikael Madsen kæmper for at få økonomien i forretningen til at hænge sammen.

- Hvis ikke der bliver åbnet meget snart, så har vi ikke mulighed for at indhente det tabte, fortæller Mikael Madsen.

Imens er de store dagligvarebutikker og varehuse fortsat åbne, der også sælger cykelgrej, og det er kimen til stor frustration i den lille cykelbutik.

Gågaden lagt øde: Folk valfarter til varehuse

- Jeg er ked af det på hele detailbranchens vegne, for jeg synes, vi har nogle regler, der er meget skævvridende, siger han.

Bilka-ballade

Den seneste tid har der floreret videoer på sociale medier fra de store supermarkeder.

Mange har svært ved at forstå, hvorfor de kan holde åbent med myriader af kunder, mens de små butikker må holde lukket, selvom de er i stand til at tage alverdens forholdsregler.

Det undrer Mikael Madsen sig også over, da Ekstra Bladet møder ham foran Bilka, der ligger midt i indkøbscentret Slotsarkaderne i den nordsjællandske by Hillerød.

- Sådan et stort varehus som det her, der ligger centralt i Hillerød, trækker jo mennesker fra hele Nordsjælland.

- Man vælger ligesom at lave det til en udflugt, hvor man kører ned og handler ind. Købe fjernsyn for eksempel, siger han, da en mand kommer ud fra Bilka med et nyt 55 tommer stort fladskærms-tv i armene.

Også i Herning var gågaden tom og de små butikker lukkede, mens der var godt gang i Bilka

Mange mennesker samlet

Det er særligt den store menneskemængde, der samles i varehuset, der skærer i Mikael Madsens øjne.

Her går nemlig hele familier og par, der smyger sig forbi hinanden, mens han selv kunne have en enkelt kunde eller to i sin egen butik.

Han forstår godt, at der bliver nødt til at være restriktioner for at holde smittetrykket nede. Men han mener, at det sker på uretfærdigvis.

Selvom han stadig kan holde værkstedet i gang, er der lukket for så godt som al salg.

- Jeg er jo bange for, at når vi kommer ud over det her (coronarestriktionerne, red.), så er markedet blevet mættet.

- Når vi får lov til at åbne engang, hvor meget kan vi så sælge? Hvor meget har folk købt herinde? Det er jeg da bekymret over.

