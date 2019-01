Butikskæde lukker 15 butikker landet over

Dårlig økonomi tvinger butikskæden STOF 2000 til at lukke 15 butikker landet over. Nu er der kun ti fysiske forretninger tilbage

Hvis du er glad for at handle i STOF 2000, så er det nu blevet mere besværligt at finde en fysisk butik.

Butikskæden oplyser på sin hjemmeside, at dårlig økonomi betyder, at man er tvunget til at lukke 15 butikker.

'Vi er selvfølgelig kede af at lukke 15 butikker, men vi vil i den forbindelse rette vores fokus på de resterende 10 butikker, samt webshop, og gøre forsøget på at drive disse videre. Vi håber at se dig i en af vores andre butikker eller på stof2000.dk', lyder det.

De 15 butikker, der lukker, ligger på Frederiksberg, i Odense, Helsingør, Kolding, Esbjerg, København S, Rødovre, Randers, København N, Aalborg, Frederikshavn, Greve, Aarhus C, Slagelse og Valby.

I 2017 præsenterede STOF 2000 et underskud på 6,1 millioner kroner, og det får nu konsekvenser for de ansatte i de 15 butikker. Til sammenligning havde kæden i 2016 et overskud på 3,4 millioner kroner.

Butikskæden har i en lang årrække specialiseret sig i en række hobbyprodukter til boligen og - som navnet antyder - tekstiler.

Den første butik åbnede i Danmark i 1985.