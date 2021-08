Butikskæder advarer: Julegaverne er i fare

Manglende mikrochips, et skib på tværs i Suez-kanalen, corona-ramte fabrikker og havne i Kina vil betyde færre varer og mulige prisstigninger i detailkæder som Power og Elgiganten. Får betydning for Black Friday, julehandlen og vinter-udsalg

Corona-pandemien får nu også betydning for, om du kan købe dine julegaver, og hvad de kommer til at koste i detailbutikker som Power og Elgiganten.

Det skriver Børsen torsdag.

Til Ekstra Bladet siger adm. direktør i Power, Jesper Boysen:

- Det er simpelthen SÅ uheldigt. Og så lige på det her tidspunkt af året, siger han.

Amok-priser

Normalt plejer butikker som Power at kunne sænke prisen betydeligt til Black Friday, såkaldte 'amok-priser', fordi der normalt er et overlager af varer. Men sådan ser det ikke ud i år.

- Vi kommer til at mangle varer, men du vil stadig kunne få en computer. Men det bliver måske ikke den billigste model. På grund af leverandørerne får vi primært de dyrere varer hjem, siger Jesper Boysen og fortsætter:

- Man skal nok ikke regne med amok-priser i år. Derfor bliver det en anderledes Black Friday. Hvis ustabiliteten fortsætter, kommer der også en prisstigning på et tidspunkt.

Det er ikke kun under Black Friday, at kunderne vil kunne mærke til problemet. Det kommer ifølge Jesper Boysen også til at påvirke julehandlen og vinter-udsalget.

En perfekt storm

En blanding af lukkede fabrikker og havne i Kina, manglende mikrochips og et skib, der sad fast i Suez-kanalen er alle komponenter, der tilsammen gør, at detailkæder som Power har svært ved at skaffe varer hjem.

Ifølge Jesper Boysen gør Power, hvad de kan for at skaffe varerne hjem. Men der er kun så meget, de kan gøre.

- Leverandørerne prioriterer lige nu at sende de dyrere varer afsted. For eksempel koster et køleskab til 1000 kroner og et køleskab til 7000 kroner det samme i fragt. Og derfor prioriterer leverandørerne køleskabet til 7000 kroner.

Men han er alligevel fortrøstningsfuld og uddyber, at det jo er i alles interesse, at dette løses hurtigst muligt. Både detailhandlen, leverandørerne og kunderne.