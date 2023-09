Butikstyv frygter ikke politiet: - Bare anmeld mig

Casper Pedersen oplever, at politiet ikke gør noget, når hans forretning udsættes for butikstyveri, og det ved tyvene tilsyneladende godt

Casper Pedersen oplever, at politiet ikke gør noget, når hans forretning udsættes for butikstyveri, og det ved tyvene tilsyneladende godt

Har du oplevet, at butikstyveri ikke prioriteres eller henlægges? Tip Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst).

Man skulle tro, at det var verdens nemmeste sag for politiet, når offeret kan levere videomateriale af forbrydelsen og navn, adresse og nummerplade på gerningsmanden.

Men på trods af, at Casper Pedersen, der er stifter og medejer af Grejfreak i Viby, har givet alle disse oplysninger, er sagen stadig ikke opklaret efter flere måneder.

Casper Pedersen har da heller ikke nogen forhåbninger om, at det ender i andet end en henlæggelse af sagen.

Og gerningsmanden frygter heller ikke politiet, fortæller Casper Pedersen.

- Jeg havde nummeret på ham, så jeg ringede og konfronterede ham med det, men han sagde ’bare anmeld mig, der sker alligevel ikke noget'.

Casper Pedersen oplever gang på gang, at sagerne henlægges, når han anmelder butikstyveri. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

Ingen hjælp

Casper Pedersen har oplevet flere butikstyverier i sit showroom i Århus, og hver gang får han samme besked fra politiet.

- Jeg laver en anmeldelse, så går der lidt tid, og så får jeg en besked i e-boks om, at sagen er henlagt, fortæller butiksejeren.

Flere af gangene har han endda - foruden videomateriale af forbrydelsen - kunnet levere navne og adresser på tyvene uden, at det har ført til domme.

Og det er frustrerende at føle, at der ikke bliver gjort noget, når tyvene stjæler hans varer, fortæller butiksejeren, der dog godt kan forstå, at butikstyveri ikke altid er øverst på politiets prioriteringsliste.

Skal ordne det selv

Casper Pedersen har dog også oplevet at få sine varer tilbage, efter han selv har ringet og konfronteret en butikstyv.

- Det kan bare ikke være rigtigt, at det er den eneste måde, vi kan få vores varer tilbage på, siger han.

Annonce:

Det er vigtigt for Casper Pedersen at pointere, at det ikke er enkelte betjente, som kritikken er møntet på, men derimod systemet, der svigter.

- Det er jo et problem, hvis disse kriminelle ikke oplever en konsekvens af at lave butikstyveri.

- Det afskrækker dem ikke ligefrem fra at gøre det igen, siger butiksejeren.

Han står ikke alene med sin oplevelse. Efter en række tyverier i hendes dagligvarebutik fik Karina Madsen nok. Derfor lagde hun en plan for at stoppe de unge tyveknægte, når de vendte tilbage.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Spar i Bjerringbro var fredag udsat for et voldsomt røveri, men købmanden Karina blev helten og fik afværget røverne, fortæller hendes kollega Frederikke Liv Pedersen Tre kvindelige ansatte og en mandlig kasseassistent stoppede tidligere på året tre personer under et dramatisk røveriforsøg.

Ikke enig

Gert Bisgaard, der er vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, er ikke enig med Casper Pedersen.

- Jeg køber ikke præmissen om, at vi ikke gør noget. Det er bestemt ikke omkostningsfrit at begå butikstyveri, siger vicepolitiinspektøren.

Annonce:

Gert Bisgaard er desuden heller ikke enig med Casper Pedersen i, at alle sagerne fra Grejfreak er blevet henlagt. Han siger, at der er givet bøde i én sagerne, mens en anden sag stadig efterforskes.

Ekstra Bladet forholder vicepolitiinspektøren, at Casper Pedersen har leveret navn og adresse på en gerningsmand og video af forbrydelsen, men at det stadig ikke har ført til en dom.

- Jeg kan kun forholde mig til de journalnumre, som jeg kan finde, og det er seks numre, og dem kan jeg alle redegøre for, svarer Gert Bisgaard.

Hvad tænker du om, at tyven slet ikke frygter at blive anmeldt til politiet?

- Det tænker jeg da bare, at de skal gøre (anmelde butikstyverier, red.), når jeg kigger på vores antal af sigtelser i disse sager, siger han.