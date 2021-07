By brændt ned: Har vi et hus at komme hjem til?

Er der et hus at komme hjem til?

Det spørgsmål stiller lokale fra den lille canadiske by Lytton lige nu sig selv. Torsdag blev byen hærget af en skovbrand, der ifølge de lokale myndigheder har ødelagt 90 procent af byen.

1000 beboere i og omkring Lytton, der ligger tre timer nordøst for storbyen Vancouver i den vestlige del af Canada, nåede at blive evakueret, inden ilden tog fat. De og resten af verden vågner fredag morgen dansk tid op til billeder af en by, der ikke længere kan kaldes et hjem.

Det skriver CTV News og BBC.

Personer mangler

- Jeg græd. Min datter græd. Hun sagde, 'jeg ved ikke engang, hvorfor jeg har taget min nøgle med. Vi har måske ikke et hjem længere', fortæller canadiske Jean McKay til CTV News om minutterne inden, at hun og sin datter lod sig evakuere fra deres hjem i Kanaka Bar, 15 kilometer fra Lytton.

Endnu er der ingen bekræftede dødsfald, men provinsens vicejustitsminister Mike Farnworth fortalte på en pressekonference torsdag lokal tid, at der stadig er personer, man ikke ved hvor er.

Det kan dog skyldes, at indbyggerne blev evakueret til mange byer i området, og at ikke alle har registreret sig hos myndighederne.

Først hedebølge, så brand

Der er fortsat aktive skovbrande i området, der tidligere på ugen var ramt af en voldsom hedebølge.

Hedebølgen, der også kunne mærkes i den nordvestlige del af USA, fik i begyndelsen af ugen temperaturerne op på knap 50 grader i Lytton.

Skovbranden i Lytton set fra et fly. Foto: Karin Schmidlin via Reuters

Flere klimaforskere har kædet de ekstremt høje temperaturer sammen med klimaforandringer og advarer om, at der i fremtiden kan komme mere af samme slags:

- Som forsker er jeg tøvende over for at sammenkæde hvilken som helst enkeltstående begivenhed med klimaforandringer, men dette har fingeraftryk af klimaforandringer over alt, lød det fra professor ved Simon Fraser University John Calgue til CTV News torsdag.

- Vores grundlæggende klima forandrer sig, og vi kan forvente flere begivenheder af den her slags.

Ifølge The Guardian sammenkæder de lokale myndigheder i British Columbia over 300 'pludselig dødsfald' med hedebølgen.