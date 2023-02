By delt i to: - Det er voldsomt

Bor man i den sydlige del af Glostrup Kommune, skal man give et kæmpe beløb for at tilslutte sig fjernvarme. Bor man til gengæld nord for jernbaneskinnerne, er sagen en helt anden

158.000 kroner.

Det er prisforskellen for borgere i Glostrup Kommune, som gerne vil tilslutte sig fjernvarme, alt efter om de bor syd eller nord for jernbanen.

Bor man nord for skinnerne, som flertallet gør, koster det således mellem 30.000 og 40.000 kroner at gå over til fjernvarme i hjemmet. Men er man en af de uheldige Glostrup-borgere, der bor syd for, ligger prisen derimod på 198.000 kroner.

- Det er voldsomt, at prisforskellen er så stor, siger 58-årige Linda Nordahl.

Hun og hendes mand er blandt dem, der bor på den 'forkerte' side af skinnerne, og som derfor i den grad må siges at skulle punge ud.

Kløften mellem nordboere og sydboere skyldes, at de borgere, der bor syd for skinnerne, hører til et andet fjernvarmeselskab, nemlig Brøndby Fjernvarme. Resten af byen hører ellers til Glostrup Forsyning.

- Jeg synes, det er mærkeligt, man ikke er blevet spurgt, hvem man gerne ville høre til. Hvis vi selv kunne vælge, ville vi selvfølgelig høre til Glostrup Forsyning.

- Der er sikkert en eller anden logisk forklaring på det, men man burde stadig regne priserne med i det hele. Det er jo fire-fem gange så meget, vi skal betale, siger Linda Nordahl.

'Mærkeligt' og 'absurd'

Hun er ikke den eneste, der studser over den massive prisforskel. I Facebook-gruppen 'Byudvikling i Glostrup' debatteres det således heftigt.

'Dybt mærkeligt' skriver en bruger eksempelvis til et opslag om emnet, mens en anden kalder det 'helt vildt', og en tredje 'absurd'.

For de borgere, der hører til Brøndby Fjernvarme, afhænger prisen også af, hvor stor tilslutning der er til at få fjernvarme. Derfor skulle man senest søndag i sidste uge melde ud, om man vil tilslutte sig eller ej.

Ved 50 procents tilslutning ligger prisen på førnævnte 222.000 kroner. Når man op på 70 procent, vil den ryge ned på 198.000 kroner.

Linda Nordahl og hendes mand - som selv har tilkendegivet, at de på trods af den høje pris stadig ønsker at få fjernvarme - frygter, at projektet risikerer at gå i vasken.

Der blev nemlig oplyst en cirka halvt så høj pris på selskabets hjemmeside, da man første gang skulle tage stilling i efteråret.

- Der skal jo være 50 procent, som vil være med, for at det bliver udrullet. Men efter den stigning tror jeg godt, man kan risikere, at folk bakker ud. Selv mælken nede i supermarkedet er jo ikke steget så meget, siger hun.

Jernbaneskinnerne deler Glostrup op i to grupper: Dem, som skal betale kassen for at overgå til fjernvarme. Og dem, der slipper med et langt mindre beløb. Foto: Skraafoto.dk

Vil kommunen hjælpe?

Den forhenværende regering meldte sidste år ud, at Danmark senest i 2030 skal være helt uafhængig af naturgas. Derfor skulle der sættes turbo på udrulningen af fjernvarme, lød det.

Af den grund føler Linda Nordahl i sidste ende heller ikke rigtig, at hun har noget valg.

- Vi føler os da lidt pressede til at skulle ud at bruge de penge, ja. Det vælter ikke vores økonomi, men det kan det jo gøre for andre, siger hun.

- En løsning kunne for eksempel være, hvis kommunen gik ind og kompenserede dem, som skal betale den her høje pris. Jeg tror ikke, det er sandsynligt, men det ville være en god idé.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Glostrup Kommune, men de har i stedet sendt et skriftligt svar. Her oplyser de, at man 'følger sagen tæt', men at mulighederne for kompensation ikke har været overvejet.