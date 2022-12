By er rystet: Fik baby virkelig overdosis?

USA kæmper med at få nedbragt antallet af overdoser. Nu har en alvorlig sag om en baby, der var tæt på at miste livet, eskaleret debatten

Forældrene var på arbejde, så det var barnepigen, der passede den 10-måneder gamle baby.

Hun besluttede sig for at tage babyen med ud på en legeplads i den centrale del af San Francisco, men det var tæt på at få fatale konsekvenser.

For pludselig, mens han kravlede rundt og legede i græsset, lå han livløs.

Hvad der præcist skete med babyen er uvist, men læger blev tilkaldt, og de brugte lægemidlet Narcan - som er en modgift til opioider - til at genoplive ham.

Og nu er borgerne i San Francisco rystede. For har problemerne med stoffer og overdoser i byen virkelig vokset sig så store, at små babyer kan risikere at dø af en overdosis i en park?

Var det fentanyl?

Lokalmediet SF Chronicle, som har beskrevet sagen, har talt med babyens far.

Han har delt en hospitalsrapport med mediet, og i den står, at babyen fik foretaget en urintest, der viste, at fentanyl var årsagen til den pludselige overdosis, skriver SF Chronicle.

Siden har en række medicinske eksperter i USA vurderet rapporten, og de er 'lamslåede'.

De kan ikke slå fast, at babyen har fået en fentanyloverdosis i parken, men det er ikke usandsynligt, at det er sket, fastslår Willie Eggleston, der er klinisk farmakolog.

- Er det muligt, at nogen har tabt en tablet indeholdende fentanyl på græsset, og et barn tog den op og spiste den? Det lyder ikke usandsynligt for mig, siger han til SF Chronicle.

Voldsomme narkoproblemer

Fentanyl er et stærkt vanedannende stof, som på få år har skabt massive problemer i USA. Stoffet er et opioid ligesom morfin og heroin, men til forskel fra heroin er fentanyl omkring 50 gange stærkere. Selv i helt små mængder kan fentanyl være dødeligt.

Derfor har man i hele USA set en markant stigning i antallet af overdoser, efter at fentanyl er blevet mere og mere tilgængeligt blandt narkomaner.

Det gælder i særdeleshed også i San Francisco, som i mange år har haft store problemer med stoffer og overdoser.

Ifølge SF Chronicle er 1.837 personer døde af en overdosis i San Francisco i perioden januar 2020 til oktober 2022.

Det er 54 personer, der er døde i måneden, og det er primært fentanyl, der har ført til den mange dødsfald.

Maner til besindighed

Selv om episoden har skabt stor urolighed i San Francisco, er der ingen grund til, at forældre frygter at tage deres børn med ud på legepladser og parker i det offentlige rum.

Det siger børnelæge Noah Simons til SF Chronicle.

- Det var en ekstraordinær hændelse. Der har været tilfælde, hvor børn utilsigtet har indtaget stoffer - nogle med dødelig udgang - i stofbrugeres hjem. Men jeg er ikke bekendt med et alvorligt problem i det offentlige rum.

I delstaten Californien var der i 2021 seks dødsfald blandt på fem år eller derunder relateret til fentanylforgiftning.