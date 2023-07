By i Japan undskylder: Kom med bizar opfordring til gravide

Den japanske by Onomichi opfordrede byens gravide kvinder og mødre til at lave mad, gøre rent og give deres mænd massage

Den japanske by Onomichi er endt i en regulær shitstorm, efter det er kommet frem, at byen er kommet med en 'kønsstereotyp' og 'gammeldags' opfordring til gravide kvinder.

Det skriver CNN.

I forbindelse med en undersøgelse i 2017 blev der lavet løbesedler, som senere blev delt ud til de lokale i byen.

Men budskabet på løbesedlerne skaber nu røre i Japan.

Masser manden

Her står der nemlig, at manden i et ægteskab gerne vil takkes for at udføre simple opgaver som at vaske op, skifte ble og holde deres barn.

Ligeledes kan hustruer irritere deres mænd, hvis de er 'optaget af at tage sig af babyen og ikke laver pligter'. Desuden lød rådet til kvinder, at de 'ikke skal blive frustrerede uden grund'.

Annonce:

De konkluderede med, at der er mange ting, mødre og gravide kan gøre for at gøre deres mænd tilfredse, såsom at give dem massage, lave frokost til dem hver dag, håndtere børnepasning og husarbejde, sige 'velkommen hjem' når de kommer hjem samt altid at smile.

Lokale medier har nu sat fokus på løbesedlerne, hvilket har skabt vrede på sociale medier.

Undskylder

Byens borgmester, Yukihiro Hiratani, har siden offentliggjort en undskyldning på den lokale regerings hjemmeside, hvor han skriver, at løbesedlerne 'ikke stemte overens med gravide kvinders følelser' og at de 'indeholder holdninger og praksis, der fremmer stereotype kønsroller'.

Flere på sociale medier har påpeget, at selvom løbesedlerne har et forfærdeligt budskab, så passer det meget godt med nutidens samfund i Japan.

Japan anses af mange stadig for at være et patriarkalsk og konservativt samfund. Japan blev placeret som nummer 125 ud af 146 lande på World Economic Forums liste over ligestilling.

Jubler over topløs