By ramt af byldepest: Skandinaver spærret inde

Svenskere og hollændere med i en gruppe af turister, der ikke må forlade pestramt by

Frygten for, at byldepest skal sprede sig til andre dele af verden, har i disse dage fået konsekvenser for en gruppe af europæiske turister.

Ifølge flere russiske medier er de i praksis spærret inde på deres hotel, Eagle's Nest Hotel, da turisterne - der kommer fra blandt andet Sverige, Holland og Tyskland - ikke må forlade den mongolske by Ulgii, som ligger tæt på den russiske grænse.

Spiste rå nyrer

Her døde et yngre ægtepar for få dage siden med kort mellemrum, efter de var blevet smittet med den frygtede sygdom.

De blev angiveligt smittet efter at have spist rå nyrer fra et murmeldyr.

Flere end 150 lokale indbyggere menes at have været i kontakt med ægteparret, og de holdes derfor under særlig observation.

Men også alle andre i byen med godt 30.000 indbyggere og altså en håndfuld turister er sat i en karantæne, der kan vare op til tre uger.

