By tager navn efter dressing-producent: - Det vil sætte os på landkortet

Hvad er egentlig bedst; almindelig mayonnaise eller salatdressingen Miracle Whip?

Det er kan være ret svært at svare på. Men nu har den lille amerikanske by med det noget mærkværdige navn Mayo taget noget af en beslutning.

Byen skifter nemlig navn til Miracle Whip, Florida.

Det annoncerede byens borgmester lørdag, skriver New York Times og nyhedsbureauet AP.

- Vi skal ikke være Mayo længere. Vi skal være Miracle Whip!

- Det her vil helt sikkert sætte os på landkortet, sagde borgmester Ann Murphy.

Men ...

Selvom navneændringen lyder festlig, er den ikke permanent.

Miracle Whip har nemlig selv betalt mellem 100.000 og 160.000 kroner for det særprægede pr-stunt.

Videofotografer fra dressing-producenten filmede borgerne, da de fik nyheden at vide.

Derudover er byskiltet blevet skiftet ud, så der nu står Miracle Whip på byens vandtårn.

Udover nu at have været omtalt i alverdens medier er byen mest kendt for at have opfostret den tidligere NFL-spiller Kerwin Bell.

Der bor 1500 personer i Miracle Whip/Mayo.

Se borgerne i Mayos reaktion, da de får overbragt den noget mærkværdige nyhed af byens borgmester i videoen øverst i artiklen.