Byens eneste butik lukker: - Det er en katastrofe

Det er en af de butikker, hvor kassedamen ikke bare bipper varer ind, men også spørger kunden, om alt er vel derhjemme.

Sådan en butik, hvor den ældre dame kan hente sit håndkøbsmedicin, men også få hjælp til sin mobiltelefon.

Sådan har det været i 134 år i byen Lime på Djursland.

Men inden længe er det slut.

Lukker tolv butikker

Dagli' Brugsen i Lime lukker sammen med elleve andre butikker 24. februar. Det annoncerede Coop, som driver Dagli' Brugsen, lige inden nytår.

Og lukningen af den lokale butik er noget, som skaber frygt i lokalsamfundet.

- Vores genboer vil ikke kunne få dagligvarer, medicin og bruge posthuset, da de ikke har nogen bil, siger Birgit Weber Undersen, som har boet i byen i 32 år.

Hun er ked af lukningen.

- Det kan jeg slet ikke overskue.



Ægteparret frygter, at byen vil lide grundet butikkens lukning. Foto: Ernst van Norde

Hendes mand, Hans Grønbech Andersen, deler bekymringen.

- Det betyder noget for huspriserne, det bliver måske mere vanskeligt at sælge et hus, siger han.

- En katastrofe

Blandt dem, som vil mærke konsekvensen, er Inge Stig, som ikke har en bil, der kan køre hende de knap ni kilometer ind til den nærmeste handelsmulighed.

- Jeg har en sygdom, der gør, at jeg ikke kan tåle parfume, så det med at tage bussen gør, at jeg skal sidde med denne maske på. Det kan jeg simpelthen ikke, siger Inge Stig.

Uden sin maske bliver Inge Stig syg, og de mange ture i busser, som hun fremover skal tage for at handle ind, vil øge risikoen. Foto: Ernst van Norde

Det gør hende sur, at der ikke kunne findes en løsning.

- Coop har selv været med til at køre de her forretninger ned. Der har været blomsterforretning og pizzaria herinde, og det gav overskud.

- Men det måtte vi ikke have, så brugsuddeleren sagde op, siger hun.

Kender konsekvensen

Ifølge informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, er økonomien årsagen til lukningen af de 12 butikker.

- De giver et betydeligt underskud, og har gjort det i flere år. Vi kan ikke se nogen udsigt til, at det kan gå i balance.

Han ønsker ikke at kommentere på, hvorfor Coop lukkede for blomstersalget og pizzariaet i butikken, men han anerkender, at byen vil lide som følge af butikslukningen.

- Jamen det er en livsnerve i de lokalsamfund, og den bliver revet over. Butikkerne har en stor samfundsmæssig betydning, siger Jens Juul Nielsen.

De 12 butikker har en samlet omsætning på knap 130 millioner kr. De kommer ud af 2022 med et samlet underskud i størrelsesorden knap 15 millioner kr.