Byggeri på Amager Fælled genoptages efter ny afgørelse

Byggeriet af 2000 boliger på Amager Fælled kan genoptages, efter at Østre Landsret har omstødt en kendelse, som satte byggeriet på pause.

Det oplyser bygherren Fælledby i en pressemeddelelse fredag.

Det var en kendelse fra Københavns Byret, som i december afgjorde, at foreningen Amager Fælleds Venners søgsmål mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet skulle have opsættende virkning.

Amager Fælleds Venners endelige mål er at få sat en fuldstændig stopper for byggeriet, som den mener ødelægger naturen.

Byrettens kendelse i december betød, at byggeriet - som allerede var påbegyndt - blev sat på pause.

Men efter landsrettens nye afgørelse vil arbejdet blive genoptaget 'så hurtigt muligt', lyder det i pressemeddelelsen fra Fælledby.

- Vi er glade for landsrettens afgørelse i dag, der bekræfter, at vi hele vejen igennem har overholdt alle krav til naturbeskyttelse i området og til miljølovgivningen i øvrigt.

- Dermed er spørgsmålet om naturens beskyttelse afsluttet, idet den resterende del af sagen udelukkende handler om myndighedernes interne procedurer, siger direktør i Fælledby Erling Thygesen.

Amager Fælleds Venner oplyser til Ritzau, at foreningen nu vil forsøge Højesteret for at få opsættende virkning - og dermed få byggeriet på pause igen.

Selve sagen, som Amager Fælleds Venner har anlagt, er endnu ikke afgjort. Det var planen, at retssagen skulle være begyndt 11. maj, men den blev udskudt på ubestemt tid.

Det skyldes, at landsretten skal tage stilling til, om antallet af parter i sagen skal udvides.

Det sker i en sideløbende sag, hvor landsretten skal afgøre, om Fælledby kan være part i sagen, der er anlagt mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, som gav byggeriet grønt lys.

I byggeprojektet skal der opføres boliger, folkeskole, daginstitutioner på 219.000 etagemeter.

Sagen drejer sig om risikoen for stor vandsalamander. Padden og dens levesteder er beskyttet af et EU-direktiv. Det er blandt andet med udgangspunkt i det, at protesterne mod byggeriet startede i 2017.