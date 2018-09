Bygning lignede 'lort': Nu har den fået guldtag

Et lejlighedskompleks i Aarhus har fået et nyt, gyldent tag i forbindelse med en større renovering af bygningen

Et nylagt tag i Aarhus midtby har på det seneste tiltrukket sig en del opmærksomhed fra forbipasserende.

Det nylagte tag skinner nemlig i en gylden farve på toppen af et lejlighedskompleks på Fredensgade ved rutebilstationen.

'Guldtaget' er blevet lagt, efter bygningen er blevet solgt til HFE Byg & Ejendomme, som er ved at renovere bygningen fra ende til anden. Og i toppen.

Steen Fredborg er ansvarlig for byggeri og udvikling i HFE Byg & Ejendomme, og han er meget tilfreds med bygningens nye gyldne top.

- Det kommer til at klæde bygningen. I forhold til hvordan det gamle lort så ud, så er jeg faktisk rigtig glad for det, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men nu er det jo ikke guld, selvom folk tror det.

Tiltrækker opmærksomhed

Taget er lavet af materialet tombak, som rigtig nok ligner guld, men er en messinglegering, der blandt andet består af kobber og zink. Ligesom kobber ændrer materialet farve, og taget vil med tiden blive brunligt. Måske er den gyldne farve blevet brun allerede til foråret, siger Steen Fredborg.

20-årige Andrea Christine Hobolt Nielsen bor selv i bygningen. Hun synes, det nye tag er flot, men hun er også bekymret for, om det gyldne tag kan virke som en magnet på indbrudstyve.

- Jeg kan godt være bekymret for, om det tiltrækker sig den forkerte opmærksomhed. Når bygningen ser meget ny og fin ud, kunne nogen måske synes, det var interessant at komme ind i den, siger Andrea Christine Hobolt Nielsen, der til daglig studerer økonomi.

Artiklen fortsætter under billedet:

Taget af materialet tombak har kostet omkring 600.000 kroner. Foto: Anita Graversen

Den 20-årige studerende tror dog ikke, det bliver et problem, så snart taget er blevet brunt, og derfor ikke skiller sig lige så meget ud i gadebilledet.

Et dyrt tag

Selvom taget ikke er lavet af guld, har prisen på tombak-taget været der oppe af.

- Det koster cirka fem gange så meget som et almindeligt teglstenstag. Selve taget har kostet omkring 600.000 kroner. Et almindeligt tag havde måske kostet 120.000, siger Steen Fredborg. Det er dog ikke bygningens beboere, der skal punge ud, men derimod HFE Byg & Ejendomme.

Det gyldne tag er valgt i samarbejde med arkitektfirmatet Gudnitz og stadsarkitekten i Aarhus Kommune. Da Steen Fredborg ikke selv er arkitekt, har han lyttet på, hvad fagfolkene mente, der ville være pænest.

Steen Fredborg regner med, at stilladset foran bygningen er væk inden mandag, og at de er helt færdig med at renovere bygningen om et par uger.