Bykonge sagsøger vindmølle-fjende

Ekstra Bladet har journalister og fotografer over hele landet og har i disse dage åbnet en midlertidig redaktion i Brovst i Nordjylland.

Tre medarbejdere holder netop nu til i den nordjyske by i Jammerbugt Kommune for at skrive om de ting, der rører sig i lokalområdet - blandt andet kampen om mega-møllerne.

– Ekstra Bladet tager alle danskeres problemer alvorligt, og derfor er vi Brovst i denne uge. Der er brug for, at nogle tør, hvor andre medier åbenbart tier, siger chefredaktør Poul Madsen, der selv kommer til byen torsdag 9. janaur.

Mød ham mellem 12:30 og 14:00 i den nedlagte bagerforretning i Jernbanegade 6, hvor Ekstra Bladet har indrettet sig.

Har du ikke selv mulighed for at lægge vejen forbi den nedlagte bagerforretning, har Poul Madsen denne opfordring:

– Skriv til os på 1224@eb.dk, hvis du har brug for, at vi også kigger forbi din by eller undersøger din historie.

Poul Madsen er ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen