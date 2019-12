Bykonge til Formel 1-ræs med byggematador

Silkeborgs V-borgmester og partifælle meldt til Ankestyrelsen for alt for tætte bånd til midtjysk byggematador

Rygter om dyre rejser, fester og vennetjenester fra en succesrig byggematador har kastet Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), og partifællen Jarl Gorridsen ud i en voldsomt stormvejr.

I flere måneder har Silkeborg summet af sladder og historier om, at de to politikere skulle have modtaget Formel 1-rejser og solskinsferier fra deres mangeårige, fælles ven, stor-entreprenør René Birch, hvis virksomheds påfaldende vokseværk til kommunens største byggefirma har fundet sted over nogle få år.

For nylig fortalte den 43-årige byggematador til lokalpressen, at han havde rundet en milliard kroner i salg af færdige byggerier. Adskillige af dem er hjulpet på vej af dispensationer fra lokalplaner.

Klager over rygter

Men nu har den lokale erhvervskvinde, Karen Klarbæk, fået nok. Hun har i en to-siders klage over de to V-folk bedt Ankestyrelsen undersøge, om der er hold i rygterne om vennetjenester.

I så fald er begge politikere i alvorlige problemer og i hvert fald inhabile i enhver byrådssag, der vedrører deres fælles ven.

- Vi kan da ikke leve med, at der florerer saftige rygter om, at borgmesteren er til Formel 1-løb med sin ven. Eller at han låner hans sommerhus i Skagen. Eller er fast gæst til store fester i bygmesterens firma.

- Hvis bare noget af det er sandt, er det jo dybt problematisk, siger Karen Klarbæk.

- Jeg betalte selv

Over for Ekstra Bladet erkender borgmester Steen Vindum at have været med entreprenøren til årets formel 1-løb i maj i Monaco.

- Men det var for egen regning, siger han.

Løbet faldt imidlertid sammen med EU-valget søndag 26. maj i år. Steen Vindum måtte derfor både melde afbud som kommunens valgformand og også være fraværende ved byrådsmødet i Silkeborg den følgende dag.

I klagen over den anden V-politiker, Jarl Gorridsen, er Karen Klarbæk fortørnet over, at hans private virksomhed, DS Energy, er stor leverandør af teknisk måleudstyr i hundredvis af huse, der er opført af René Birch.

- Jeg ved ikke, om den ene eller den anden har fået modydelser. Men at man overhovedet kan have en mistanke om urent trav hos de personer, vi har valgt til at forvalte vores kommune, er ubehageligt. Derfor må vi have fuld vished, og så må sladderen ophøre, siger hun.

***

- Vi har rent mel i posen

- Min samvittighed er ren. Jeg har ikke fået gaver eller andre ting af René Birch. At han tilfældigvis er min ven, har ikke noget med mit politiske virke at gøre, siger byrådspolitiker Jarl Gorridsen (V) i en kommentar til den indsendte klage over ham og borgmester Steen Vindum (V).

Den tidligere formand for det udvalg, der flittigt har udstedt byggedispensationer til René Birchs firma, er vred over at Karen Klarbæk har beskyldt ham for at være i lommen på sin private kammerat.

- Hun skriver ikke særligt pænt om mig. Det er helt i orden at være bekymret for demokratiet, men hun smører for tykt på.

- At hun samtidig har valgt at gå til pressen, slører hendes motiver, siger Jarl Gorridsen.

Føler mig ikke ramt

Borgmester Steen Vindum er enig:

- Min kone og jeg er private venner med René Birch og hans kone. Vi ses jævnligt.

- Jeg har rent mel i posen, og jeg føler mig ikke ramt. Hvis man er i tvivl om min dømmekraft og tror, at jeg tager særlige hensyn i sager, der vedrører René Birchs virksomhed, så må man jo sætte mig uden for døren.

- Det er helt og holdent op til byrådet at afgøre. Men hvis Ankestyrelsen mener, mit venskab til René Birch er problematisk, så er det sådan, det er.