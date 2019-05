Byråd i krig med Forsvaret om prestige-byggeri

Esbjerg Byråd måtte mandag nøjes med at godkende to af de i alt tre kaktus-tårne, som det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG, har tegnet.

Til byrådsmedlemmernes store irritation har det danske forsvar gjort indsigelse mod det højeste af de planlagte tre tårne. Tårnet er 61 meter højt. Forsvaret mener, at tårnet kan forstyrre Flyvestation Skrydstrups radar, selv om radaren ligger hele 54 kilometer fra Tovværksgrunden i Esbjerg, hvor Kaktus-bygningerne skal opføres.

Der skal ifølge jv.dk nærmere undersøgelser til, før Forsvarsministeriet kan tage endeligt stilling til, om man tør sige ja til det højeste tårn. Udgifterne til denne undersøgelse skal Esbjerg Kommune angiveligt selv betale.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen er mildest talt frustreret over, at byrådet ikke blot kan give sin velsignelse, så byggeriet kan komme i gang.

På byrådets møde mandag bakkede andre politikere over en bred front op om kritikken af Forsvarsministeriet.

Var knotten

- I SF vi er lige så forundrede, som borgmesteren har givet udtryk for. At det skulle påvirke landets sikkerhed, at der i Esbjerg bliver bygget et højhus på 61 meter - det er godt nok en overraskelse, lød det ifølge jv.dk fra Jørn Boesen Andersen (SF).

Borgerlistens Henrik Vallø betegnede Forsvarets indsigelse som en 'indsigelse for indsigelsens skyld.'

Venstres Preben Rudiengaard var knotten over, at Esbjerg Kommune åbenbart skal betale for en undersøgelse, som kun Forsvaret selv ønsker.

Hele menageriet kan ende med, at der skal laves en helt ny lokalplan for det højeste af tårnene.

