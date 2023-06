Byrådskollega raser: Gå af!

Nick Zimmerman har misset tre ud af seks møder i Randers Miljø- og Teknik-udvalg på trods af at være dets formand. Det får nu en kollega til at melde klart ud

Kom tilbage til Randers, eller gå af!

Så kontant lyder meldingen fra Radikales Mogens Nyholm, der har fået nok af Dansk Folkepartis Nick Zimmermann fravær fra byrådet. DF'eren har nemlig skippet hele tre ud af seks møder i Randers Miljø- og Teknikudvalg alene i 2023, på trods af at være udvalgets formand, til stor irritation for flere kollegaer.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det Radikale udbrud kommer således i hælene på Zimmermanns udmelding om, at han vil tage orlov fra sin post som formand i Randers Miljø og Teknik-udvalg til fordel for sit arbejde i folketinget.

- Det gør ingen forskel, at han vil tage orlov i en periode. Det viser bare, at jeg har ret i, at det ikke kan lade sig gøre at passe begge jobs. Så gå af, Nick, siger Mogens Nyholm til mediet.

Køber den ikke

Samtidig mener Mogens Nyholm også, at forklaringen bag Zimmermans overlov ikke holder vand.

Annonce:

Ifølge den Radikale er det mere sandsynligt, at DF'eren går på orlov grundet den seneste tids hårde kritik fra kollegaerne samt en sag, hvor han skulle have udtalt sig om en kollegas vægt.

Det afviser Nick Zimmermann dog pure.

I et skriftlig svar til TV 2 fortæller han, at beslutningen om orlov er et resultat af kommende forhandlinger på Christiansborg til efteråret samt andre opgaver i folketingsgruppen.

Han understreger samtidig, at han ikke mener, at arbejdet i hovedstaden er vigtigere end det i byrådet.

Løj om møde

Det er heller ikke første gang, at Nick Zimmermann møder alvorlig kritik fra sine kollegaer i byrådet.

Senest er han blevet beskyldt for at have løjet til af sine kollegaer om, at flere af byrådsmedlemmerne var blevet syge i et forsøg på at få et byrådsmøde aflyst.

Det viste sig dog ikke at være sandt, da der kun var meldt afbud fra næstformanden, Jens Peter Hansen, der selv havde meldt det til udvalget et par dage før

- Jeg snakkede med Nick to gange i løbet af dagen, hvor han forsøgte at overtale mig til at aflyse mødet. Det er virkelig skræmmende, hvis han bevidst har løjet over for udvalget, lød det fra Enhedslistens medlem af udvalget, Frida Valbjørn