Byrådsmedlem udsat for seksuelt overgreb

En undersøgelse af sexisme i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune viser, at et medlem har oplevet seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt.

Det skriver TV2 Lorry.

Borgmesteren, Steen Christiansen, kalder sagen alvorlig.

- Det viser alvoren. Og jeg vil kraftigt opfordre til, at man selv eller hvis nogen har kendskab til det anmelder den slags til politiet. Og er der brug for det, er der mulighed for at få psykologisk og juridisk bistand, udtaler han i en pressemeddelelse på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen. PR Foto

Undersøgelsen blev sat i værk i efteråret 2020, hvor sexismedebatten for alvor blussede op i Danmark.

Ifølge borgmesteren er der flere end én, der har følt sig krænket i kommunen.

- Undersøgelsen viser, at nogle i kommunalbestyrelsen har følt sig krænket indenfor de sidste 2-5 år. Det er alvorligt, og det må vi få fulgt ordentligt op på. Jeg vil understrege, at der er nultolerance overfor sexisme og kønsdiskrimination i enhver afskygning i Albertslund Kommune. Nu må vi sørge for at hjælpe de, som har været udsat for de upassende, ubehagelige og grænseoverskridende hændelser, lyder det.

Kommunen holder torsdag 24. juni møde i kommunalbestyrelsen, hvor en whistleblowerordning er på dagsordenen. Den kan træde i kraft fra 1. august i år.