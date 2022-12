Byret stopper byggeri på Amager Fælled

Et omstridt byggeri på Amager Fælled skal stoppes, indtil retssag er afgjort. Københavns Byret har mandag besluttet at tillægge søgsmålet opsættende virkning.

Dermed har foreningen Amager Fælleds Venner fået medhold i striden med Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Foreningen kæmper imod en afgørelse, som nævnet har truffet. Nævnet bør dømmes til at anerkende, at en tidligere afgørelse om stadfæstelse af Københavns Kommunes VVM-tilladelse er ugyldig, lyder påstanden.

Mandag har tre dommere i byretten så afgjort, at sagsanlægget skal tillægges opsættende virkning.

Byggemodningen er gået i gang i området Vejlandskvarter.

I Københavns Kommune siger man, at mandagens kendelse har indflydelse alle byggeaktiviteter.

- Som forvaltning er vi tilsynsmyndighed, og på baggrund vil vi nu gå i dialog med bygherre med henblik på at sikre, at kendelsen bliver fulgt. Da der er tale om opsættende virkning, der omfatter alle byggeaktiviteter, vil det også have indflydelse på eventuelle nye tilladelser til nye byggeaktiviteter, udtaler enhedschef Jøren Lund Madsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.