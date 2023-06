Byttet med terrordømt: Anede det ikke

Danske Thomas Kjems er vendt hjem efter syv måneders fangenskab i et iransk fængsel. På et pressemøde lørdag forklarede han, at han ikke var klar over, at en terrordømt var løsladt i en byttehandel

Den danske youtuber Thomas Kjems er kommet hjem til Danmark efter syv måneder i et iransk fængsel.

På et pressemøde lørdag forklarer han, at han har det godt efter omstændighederne.

- Jeg har det godt, og jeg er glad for at være hjemme i Danmark, fortæller han.

Den 28-åriges lykkelige hjemkomst sker dog på bekostning af, at den terrordømte iraner Asadollah Assadi igen er på fri fod.

Thomas Kjems og tre andre europæere er nemlig blevet løsladt fra iransk fangenskab i et bytte med Asadollah Assaidi, der var dømt til 20 års fængsel i Belgien for at planlægge et bombeangreb i Frankrig, der havde flere tusinde civile som mål.

Da Ekstra Bladet spørger den hjemvendte dansker, hvordan han har det med at være hjemme på bekostning af løsladelsen af den terrordømte iraner, svarer han, at han ikke var klar over, at en sådan handel havde fundet sted.

Han uddyber dog, at de videoer, han havde planer om at lave, ville betyde noget for 'mange, mange mennesker'.

Asadollah Assadi blev i 2021 idømt 20 års fængsel for at planlægge et bombeangreb i Paris. Foto: Wana News Agency/Ritzau Scanpix

Modig eller dumdristig?

Mens danske Thomas Kjems rejste rundt i Iran, frarådede Udenrigsministeriet samtidig alle rejser til landet, fordi der var risiko for at blive tilbageholdt og anholdt uden grund.

Der var nemlig store demonstrationer i Iran på det tidspunkt, som var blevet udløst af Masha Aminis mistænkelige dødsfald i moralpolitiets varetægt i september 2022.

Masha Amini blev anholdt for ikke at dække sit hår og døde senere under mistænkelige forhold, der fik iranerne til at gå på gaden i protest mod regeringens politik.

Mens Thomas Kjems rejste rundt i Iran, frarådede Udenrigsministeriet alle rejser til landet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Thomas Kjems mener dog ikke, at han handlede dumdristigt, da han blev i landet for at filme videoer til sin YouTube-kanal i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger.

- Jeg fik fortalt dernede, at jeg ikke skulle være bekymret, og jeg tænkte, at så længe jeg lod være med at fotografere regeringsbygninger og militære anlæg, skulle det nok gå.

Thomas Kjems forklarer, at hans videoer begyndte at blive 'modigere', efter han talte med lokale, der gjorde ham opmærksom på problemerne mellem befolkningen og regeringen.

- Jeg kaldte dem modige, fordi jeg ikke helt overholdt reglerne, men jeg tænkte ikke, at jeg brød loven, siger danskeren til Ekstra Bladet.

'Behandlet som en gæst'

I begyndelsen af november gik den ikke længere, og danskeren blev anholdt på det hostel, han boede.

I de efterfølgende syv måneder sad han fængslet i et af Irans mest berygtede fængsler - Evin-fængslet.

Men på trods af at danskeren kun fik udleveret tre tæpper, et håndklæde og en tandbørste, fortæller han, at han blev behandlet godt i fængslet.

- Jeg er blevet behandlet som en gæst, kan man sige. Der har ikke været noget fysisk tortur, og jeg har fået mad og drikke. Men det er klart, at når ens frihed bliver frataget én, er det det, man tænker på, forklarer Thomas Kjems.

Den 28-årige danskers forældre var med, da Thomas Kjems talte til pressen lørdag, efter de netop var blevet genforenet med deres søn.

- Det har været en rutsjebane-tur, men vi er så glade for, at Thomas er hjemme igen, fortalte moderen Kirsten Kjems.

