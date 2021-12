C25-indekset i voldsomt fald

Det danske aktiemarked åbner mandag morgen med et voldsomt kursfald, der i skrivende stund svinger mellem tre og fire procent.

Morgenens store taber er Novo Nordisk, som lige nu er faldet med over 11 procent og på et tidspunkt var nede med hele 15 procent.

Gigantens voldsomme kursfald kommer ifølge Euroinvestor i kølvandet på, at Novo Nordisk fredag meldte ud, at en af deres underleverandører var ramt af problemer, der ville påvirke selskabets udsigter for det kommende år.

Også vindmøllegiganten Vestas er med et kursfald på over fem procent i modgang denne morgen. Den eneste C25-virksomhed, hvis aktiekurs ikke er faldet, er Genmab.

I begyndelsen af november led C25-indekset sit hidtil største tab i 2021, da kursen faldt med 3,2 procent.

