Cady ville bidrage til Danmark - og det fik hende smidt ud

I sin ansøgning om opholdstilladelse lagde amerikanske Cady Houghton vægt på, at hun ønskede at være sammen med sin danske kæreste, lære sproget og bidrage til vores samfund. Det skulle hun aldrig have gjort

Det viste sig at være et gigantisk selvmål, da amerikanske Cady Houghton i sin ansøgning om opholdstilladelse lagde vægt på, at hun havde en dansk kæreste og ønskede at bidrage til det danske samfund ved at uddanne sig og lære sproget.

Det endte nemlig med at blive grunden til, at hun fik afslag, fremgår det af dokumenterne i sagen.

- Jeg kan stadig ikke helt fatte det. Jeg troede i begyndelsen, at der var sket en fejl, fortæller hun over en videoforbindelse fra USA, hvor hun opholder sig efter at være blevet tvunget til at forlade Danmark.

Danskernes umulige kærlighed Ekstra Bladet sætter fokus på, hvordan de stramme regler for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danske statsborgere, der finder kærligheden med en udlænding. Mads Michaelsen - Cadys kæreste - er en af de flere end 150 danskere, som har henvendt sig med sin historie.

Vil gøre karriere i Danmark

22-årige Cady Houghton havde fået en plads på sin drømmeuddannelse ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business. Hun skulle starte på det selvbetalte studie i begyndelsen af februar og søgte derfor om opholdstilladelse med henblik på at studere.

I januar rejste hun således til Danmark og flyttede ind hos sin kæreste, 23-årige Mads Michaelsen, i København. Men aftenen inden Cady Houghton skulle have sin første time, tikkede afslaget ind. Cady havde til 1. marts, før hun skulle være ude af landet.

- Der var mange forskellige følelser, der gik igennem mig, da jeg læste brevet. Vantro. Tristhed. Vrede. Jeg havde allerede købt alle skolebøgerne, havde mødt et par af mine nye klassekammerater og var gået i gang med at læse pensum, fortæller hun.

Cady Houghton har besøgt Danmark flere gange. Her ses parret i Tivoli i København. Privatfoto

I afslaget, som Ekstra Bladet har læst, fremgår det, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) ikke fandt, at Cady Houghton havde et ønske om rent faktisk at gennemføre studiet, men derimod ansøgte med formålet 'at have et længerevarende ophold i Danmark'.

'Vi har endvidere har lagt vægt på, at dine begrundelser for din ansøgning som studerende er dit ønske om at starte dit liv i København og være i stand til at bidrage til samfundet her, at fremme dit kendskab til det danske sprog og at udvide eventuelle fremtidige jobmuligheder,' skriver styrelsen blandt andet i afslaget.

Du kan læse et uddrag af begrundelsen for afslaget her.

Styrelsen begrunder desuden sin mistanke med, at Cady allerede har en anden bacheloruddannelse fra USA, 'hvorfor der ved optagelsen på erhvervsakademiuddannelsen AP Marketing Management ved Cph Business ikke ses at være progression i dit uddannelsesforløb.'

Skolen optog ellers Cady Houghton på baggrund af blandt andet en motiveret ansøgning og kan derfor ikke tænkes at have ment, at dette var problematisk.

- Jeg nævnte de her ting i min ansøgning for at vise, at jeg vil Danmark, og at jeg har støtte i form af Mads og hans familie. Jeg havde aldrig troet, de ville vende det imod mig, siger Cady Houghton.

- De har ret i, at jeg gerne vil være i Danmark på længere sigt. Det er min store drøm at bo og arbejde her, og det har jeg ikke tænkt mig at forsøge at skjule. Men det er ikke kun, fordi jeg vil være sammen med Mads. Jeg er blevet virkelig glad for Danmark, det danske samfund og de muligheder, der er for min karriere her, og nu kan jeg ikke forestille mig at skulle bo noget andet sted, fortsætter hun.

Henviser til reglerne Ekstra Bladet har forelagt Cady Houghtons kritik for Siri og stillet en række spørgsmål til sagen. I et mailsvar undlader Siri at besvare flere af de stillede spørgsmål og opremser i stedet reglerne på området. De skriver derudover: 'Siri har noteret sig, at der er en fuldmagt i sagen, hvorfor Ekstra Bladet formentlig har kendskab til afgørelsens indhold. Vi henholder os til afgørelsen og bemærker, at sagen er påklaget til Udlændingenævnet.' Disse spørgsmål til Siri fik Ekstra Bladet ikke svar på: Uddannelsen på Cphbusiness har optaget Cady på baggrund af blandt andet en motiveret ansøgning og må derfor tænkes at mene, at Cady er en god kandidat til studiet trods sin tidligere uddannelse. Hvorfor blander I jer i den vurdering frem for selv at lade uddannelsesstedet bestemme, hvem de mener er de rette studerende at optage?



Hvorfor kan det faktum, at Cady giver udtryk for, at hun ønsker at bidrage til det danske samfund, tale imod, at hun får opholdstilladelse?



Hvorfor tæller det med i afslaget, at Cady er i et forhold med en dansker?



Hvorfor er Cadys ønske om potentielt at ville starte et liv i Danmark på længere sigt relevant i den konkrete sag, som udelukkende drejer sig om en ansøgning om opholdstilladelse med henblik på at studere?



Havde Cady stået bedre i sin ansøgning, hvis hun ikke holdt af Danmark og gav udtryk for, at hun ønskede at bidrage til samfundet med sine kompetencer? Vis mere Vis mindre

'Vanvittigt'

Cady Houghton har tidligere været i praktik hos Københavns Kommune og har desuden gået på højskole i Danmark. Derudover er hun uddannet inden for sundhedsvidenskab fra et universitet i USA. Med marketingsuddannelsen fra Copenhagen Business drømte hun om at kunne kombinere uddannelserne og lave kampagner om folkesundhed for eksempelvis kommuner og regioner.

- Jeg synes, det er vanvittigt, at jeg bliver straffet for, at jeg gerne vil blive i Danmark og bruge den uddannelse, jeg tager og selv betaler for, til noget her, siger hun.

Parret har ikke opgivet drømmen om, at Cady kan skabe sig et liv og en karriere i Danmark. Derfor har de klaget over Siris afgørelse. Men der kan gå mange måneder, inden klagen bliver færdigbehandlet.

I mellemtiden har Cady været nødt til at droppe ud af uddannelsen.

- Det har været noget af det hårdeste ved hele det her forløb, at jeg måske er nødt til at ændre min karriereplan og mine drømme for fremtiden. Det ramte mig hårdt, og der var en periode, hvor jeg var meget deprimeret, fortæller hun.