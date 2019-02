Café Vivaldi får kæmpe bøde: Laksen var for varm

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er ikke uvant, at man ser, at discount-caféer får anmærkninger, når Fødevarestyrelsen nådesløse smiley-kontrollanter slår vejen forbi.

For Café Vivaldi i Fredericia gik det for alvor galt, da de fik den berygtede 'sure smiley.' Ikke nok med et nu blakket ry, fik caféen også et bødeforlæg på 10.000 kroner.

Grunden: En laks blev opbevaret for varmt.

Således skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten, at ' (...) fersk laks blev opbevaret ved 6,2 grader. Af virksomhedens egenkontrol fremgår det, at virksomhedens temperaturkrav til det kølerum, hvor laksen blev opbevaret, er max 5 grader celcius.'

Normalt skal fersk fisk ellers opbevares ved to grader eller tilstrækkeligt iset, fremgår det videre af rapporten.

Café Vivaldi selv undskylder med, at fersk fisk normalt bliver iset. Det var dog ikke lige tilfældet, da Fødevarestyrelsen var forbi.

Heldigvis var det kun den lune laks, Fødevarestyrelsen faldt over på deres besøg, der varede halvanden time. Besøget fandt sted 2. februar.

Tilbage i marts 2018 fik Café Vivaldi i Helsingør også den sure smiley, da temperaturen i et kølerum med letfordærvelige varer var for høj.

Ekstra Bladet har lørdag aften forsøgt at få en kommentar fra Café Vivaldi uden held.

