Californien erklærer undtagelsestilstand

Abekoppevirussen spreder sig så hastigt i staten, at der skal mere fokus på at udrulle vacciner og smitteopspore, lyder det fra Californiens guvernør

Abekoppevirussen spreder sig i USA, og det får nu Californiens guvernør til at erklære undtagelsestilstand i staten.

Det oplyste han i en udtalelse mandag aften lokal tid.

'Californien arbejder hårdt på alle niveauer af regeringen for at sænke smittespredningen af abekopper gennem vores robuste testning, smitteopsporing og forstærkede lokale partnerskaber, der blev styrket under pandemien (covid-19, red.), for at sikre, at de, der har størst risiko (for at bive smittet, red.), er vores fokus for vacciner og behandling,' lød det fra guvernør Gavin Newsom.

Erklæringen af undtagelsestilstand gør det muligt for staten at udrulle vacciner mod abekopper til befolkningen langt mere effektivt.

Californien er den tredje amerikanske stat, der erklærer undtagelsestilstand over for den opblussende smitte i USA. Mandag erklærede staten Illinois det samme, mens staten New York erklærede undtagelsestilstand fredag.

Epicenter

Staterne huser USA's største byer: henholdsvis Los Angelels, Chicago og New York. Sidstnævnte har det højeste antal smittede med 1.400 konstaterede tilfælde mandag i forhold til i alt 6.000 konstateret i USA på tværs af 48 stater.

Det første tilfælde af abekopper i USA blev konstateret i maj måned.

Global krise

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede 23. juli abekopper for en global sundhedskrise.

I Californien vil man i forlængelse af abekoppeudbruddet også bekæmpe stigmatisering af LGBTQ-personer, lød det fra guvernør Gavin Newsom:

'Vi vil fortsætte arbejdet med den føderale regering om at sikre flere vacciner, øge bevidstheden om at reducere risikoen og stå sammen LGBTQ-miljøet i kampen mod stigmatisering'.

Ifølge CNBC har omkring 98 procent af de personer, der har svaret på spørgsmål i forbindelse med tests for abekopper i USA, angivet, at de er mænd, der har sex med mænd.

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber Overlæge: Sådan rammer abekopper

Udbrud

Samme billede gør sig ifølge Sundhedsstyrelsen også gældende i Europa.

'I det nuværende udbrud i Europa har smitten primært fundet sted blandt mænd, som har haft sex med mænd, ofte i forbindelse med rejser. Derfor skal især denne gruppe være særligt opmærksom på risikoen for smitte, hvis man er sammen med nye partnere,' lyder det på styrelsens hjemmeside.

Mænd, der har sex med mænd, er imidlertid ikke mere modtagelige end andre over for virussen, understreger Sundhedsstyrelsen.

'Abekopper smitter ved tæt fysisk kontakt. Mænd, der har sex med mænd, er ikke i højere risiko end andre personer, der er i tæt fysisk kontakt med en smittet person med symptomer,' lyder det videre på styrelsens hjemmeside.

I Danmark har man i skrivende stund konstateret 100 personer smittet med abekopper, oplyser SSI på sin hjemmeside.