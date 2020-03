Camilla i karantæne: Tager familiefest på FaceTime

Camilla Pihl har været i hjemmekarantæne siden torsdag. Hun bruger FaceTime, så hun ikke føler sig alt for alene

28-årige Camilla Pihl er frisk og rask.

Alligevel har hun siden torsdag været i hjemmekarantæne på Sundhedsstyrelsens anbefaling, fordi hun er en af de TV2-medarbejdere, som havde haft tæt kontakt til kollegaen Jakob Tage Ramlyng, den første dansker som blev bekræftet smittet med coronavirus.

- Det går okay. Jeg har stadig ingen symptomer, så det er dejligt. Det er mere det psykiske, der er udfordringen i øjeblikket. Det går meget op og ned, vil jeg sige, siger hun til Ekstra Bladet.

Særligt det med at være alene er en udfordring, og derfor har Camilla Pihl taget en beslutning om, at hun godt kan være med, når familie og venner samles, hvis bare det foregår på telefonen.

- Jeg har fundet ud af, at jeg sagtens bare kan være med på FaceTime og være en del af samtalen, uden det er mig, det handler om, siger hun.

I weekenden var hun til brunch med familien, familiefest om aftenen, og hun har også spist aftensmad med sine venner flere gange.

- Jeg bliver bare sat ved bordet, så jeg kan se dem alle sammen, og så sørger jeg for, at jeg laver det samme som dem. Spiser morgenmad, drikker et glas vin eller ser en film, siger hun.

TV2-journalist Camilla Pihl er i hjemmekarantæne, men kan stadig være med til familiemiddage via sin telefon. Foto: Privatfoto

Taler gennem døren

Da Camilla Pihl blev sendt i karantæne, måtte hendes kæreste rykke ud af deres fælles lejlighed. Og det er ikke lige nemt, fortæller hun:

- I fredags havde jeg en ret hård dag, hvor det hele gik op for mig. Min kæreste kom forbi første gang, hvor det var ret hårdt. Det var som om, at jeg lige skulle omstille mig til, at nu var det sådan, det var.

Han besøger hende hver dag, hvor de står på hver sin side af dørspionen og taler sammen gennem døren.

- Jeg er helt overvældet over, hvor meget støtte og kærlighed jeg har fået fra mine venner og min omgangskreds.

- Jeg er faktisk i den situation nu, at jeg har fået så mange gaver og ting, at jeg slet ikke mangler noget. De sidste gange, folk har ringet og spurgt, hvad jeg mangler, har jeg spurgt, om jeg kan gemme det til næste uge, fordi jeg har så meget, siger Camilla Pihl.

Camilla Pihl skal foreløbigt være i karantæne frem til 12. marts.

I øjeblikket er 127 raske danskere i karantæne, fordi de har haft tæt kontakt til en person smittet med coronavirus, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.