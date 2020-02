Camilla sendt i karantæne: Kæresten flytter ud

28-årige Camilla Pihl er en af dem, som TV2 har valgt at sende i karantæne i 14 dage, efter en medarbejder på TV2 er testet positiv for coronavirus

De næste 14 dage i Camilla Pihls liv bliver næppe blandt de mest begivenhedsrige for den 28-årige journalist.

Hun er en af dem, som TV2 torsdag har valgt at sende i hjemmekarantæne, som følge af at TV2-medarbejderen Jakob Tage Ramlyng er testet positiv for coronavirus.

Derfor flytter Camilla Pihls kæreste nu ud af deres fælles lejlighed, og hun forbereder sig på at være alene i 14 dage.

- Jeg tror ikke rigtig, det er gået helt op for mig endnu, men det er jo, hvad det er.

- Det bliver kedeligt. Til at starte med er det måske fint lige at få lidt fri, men jeg tror ret hurtigt, jeg finder ud af, at det ikke er sjovt at være derhjemme alene. Så jeg håber da bare, at mine venner og min familie lige vil ringe og underholde mig indimellem, siger hun.

Mikkel Hertz, der er nyhedsdirektør fortæller her om stemningen på TV2 efter et større møde om coronasmitten. Video: Jonas Olufson

I alt er 14 medarbejdere, som har været i kontakt med Jakob Tage Ramlyng, blevet sendt hjem fra TV2's redaktion i Sydhavnen. De skal være helt alene, lyder meldingen.

- Jeg må ikke gå uden for døren, så det bliver sådan noget med, at hvis der skal handles, skal nogen gøre det for mig og stille det op foran min dør, siger Camilla Pihl.

Ikke nervøs

Selvom hun kan mærke, at hele situationen kommer meget tæt på, er Camilla Pihl ikke nervøs.

- Jeg tænker mest på, at nu skal jeg hjem og sørge for, at jeg ikke kommer til at smitte nogen.

- Det er bare irriterende at være i denne her situation, at man er nødt til at skippe alle planer de næste 14 dage, men jeg er ikke nervøs for, at det er en alvorlig sygdom for mit vedkommende, siger hun.

- Men du må alligevel gøre dig nogle tanker, nu når det har fyldt så meget de sidste par uger?

- Altså jeg synes, det er utrolig underligt at sidde i denne her situation. Vi jokede jo med det i går på redaktionen, da Jakob fik det dårligt, og nu står vi pludselig i en situation, hvor han er testet positiv. Så det er jo en meget ærgerlig situation, siger hun.

Ingen af de hjemsendte TV2-medarbejdere har symptomer, og hvis de efter 14 dage fortsat er symptomfri, er der ingen risiko, lyder meldingen til TV2 fra myndighederne.

