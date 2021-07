Camilla var døden nær og mistede sine tænder: Nu er de blevet stjålet

Ved du noget, kan du kontakte journalisten direkte her.

Som femårig var Camilla Christensen sammen med sin mor involveret i en alvorlig trafikulykke, hvor en spritbilist kørte ud foran dem.

Ulykken havde nær kostet hende livet, hvor hun fik skåret luft- og spiserør over af selen, fik en hjerneblødning, smadrede kæben, lå 14 dage i kunstigt koma og fik pillet alle sine tænder ud i undermunden.

Tænderne havde hendes mor efterfølgende gemt i sit smykkeskrin i 23 år.

Mandag havde familiens gård på Fyn besøg af ubudne gæster, og her blev tænderne og andre uerstattelige genstande stjålet.

- De lå i smykkeskrinet. De har selvfølgelig tømt smykkeskrinet, og så har de ikke opdaget, der lå et halvt gebis i.

- Tænderne har vi gemt, fordi de var et symbol på, at jeg overlevede ulykken, så de har en livsbekræftende værdi for os, siger Camilla Christensen.

Uerstattelige æresbånd

Camilla Christensen er dressurrytter på det danske paralandshold, og var netop vendt hjem fra et mesterskab i Finland. Det var, mens familien var i Finland, at tyvene slog til.

Udover tænderne fik Camilla Christensen også stjålet æresbånd.

- Jeg var i bruttotruppen til Paralympiske Lege i Tokyo. Og når man vinder Danmarksmesterskaber eller nordiske mesterskaber, så får man æresbånd, der hænger på rytteren.

- De er blevet stjålet, og de har også en stor affektionsværdi for mig, siger hun.

Camilla fortæller, at ridning holder hende ude af kørestolen. Foto: Per Rasmussen

Camilla Christensen bor selv i Sverige. Hun har indtil for nyligt haft en ridebutik, men da hun fik nyt job, rykkede hun lageret fra butikken hjem til hendes forældres gård.

- Der er blevet taget et stort parti rideudstyr, og det er ikke noget, man bare lige kan sælge, fortæller hun.

Det rideudstyr, der blev stjålet, er dressursadler af mærket Kieffer Athen og dækkener af mærket John Whitaker.

Ulækker følelse

Camilla Christensen og hendes familie er mærkede af oplevelsen. Udover at få stjålet livsbekræftende genstande, stak tyvene også af med designermøbler, lamper og flere værdifulde genstande.

Camilla Christensen anslår, at den samlede værdi af tyvekosterne løber op i 150.000 - 200.000 kroner.

Èn ting er værdien af tyvekosterne, men noget andet er den følelse, som de langfingrede tyve efterlader familien med.

- Alle, der har haft indbrud, kender den følelse. Når vi går og rydder op, og tager et stykke tøj op, tænker jeg bare: Det er der en eller anden idiot, der har haft fat i. Det er en rigtig ulækker følelse, siger Camilla Christensen.

Selvom tyvene er løbet af sted med værdifulde genstande, er det på ingen måde det, der vægter tungest for Camilla Christensen.

- Tænderne og de her bånd er ikke noget jeg lige får igen, siger hun.