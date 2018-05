Camillas søn blev slemt forbrændt: Nu advarer familien andre

Seksårige Harald Kortemand blev slemt forbrændt, efter han trådte på et bål, der gemte sig under sandet på en dansk strand. Vi advarer om voldsomme billeder

Det er ikke nok lige at smide en håndfuld sand på gløderne, hvis du har tændt bål eller har haft gang i en engangsgrill på stranden.

Faktisk kan det opvarmede sand give svære forbrændinger, hvis man træder på det, har beredskabschefen i Lyngby-Taarbæk Kommune tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Og netop det skete for seksårige Harald, da han i Kristi himmelfartsferien fangede krabber med en kammerat på stranden tæt på Syltemae Camping på Sydfyn. Her trådte han nemlig på et halvslukket bål, der havde gemt sig under sandet, fortæller hans mor, Camilla Kortemand:

- Vi var på Sydfyn om fredagen, hvor min veninde og jeg sidder ved den strandgrund, jeg har, mens vores børn leger nede på stranden. De løber ud for at fange krabber, og så træder han lige pludselig på nogle gløder fra et bål, der havde gemt sig under sandet, siger hun til Ekstra Bladet.

Nu deler familien de voldsomme billeder af Haralds andengradsforbrænding på Facebook, for at gøre andre opmærksomme på farerne ved blot at hælde sand over et bål for at slukke det.

Opslaget, som du kan læse herunder, er blevet delt mere end 15.000 gange. Heri skriver Haralds faster Lene Nielsen, der har skrevet opslaget, blandt andet:

'Sådanne forbrændinger alvorlig, uanset om det rammer et barn eller hund. Tænk jer om, vær ansvarlige så alle trygt kan nyde vore strande'

Advarsel: Billedet kan fremkomme voldsomt

Sådan så Harald Kortemands fødder ud umiddelbart efter, han ankom til Odense Universitetshospital. Privatfoto

I første omgang troede Camilla Kortemand, at sønnen havde været tæt på at drukne, fordi han var helt våd. Vennen, Frederik, reagerede nemlig hurtigt, da ulykken indtraf og fik båret Harald ud i vandet, før de løb hjem til mødrene, der fik pakket den seksårige ind i et vådt tæppe.

Og Frederiks instinktive handling reddede faktisk Harald fra at få en tredjegradsforbrænding.

- De sagde os, at hvis man køler det forbrændte område ned med det samme, kan man faktisk få forbrændingen ned med en grad. Jeg tænker, at hvis Frederik ikke havde været så snarrådig at bære ham ud i vandet, havde det måske været endnu værre, siger Camilla Kortemand.

Harald sidder stadig i kørestol, men han begynder så småt at gå igen, fortæller moren

- Han har det godt. Han er jo en sej, lille dreng. Vi var på sygehuset i går, hvor de fortalte os, at hans sår heler fint. Han er begyndt at humpe lidt rundt nu, så det skal nok blive fint.

Sker for ofte

År efter år indtræffer lignende ulykker rundt om på de danske strande. Ekstra Bladet har gentagne gange beskrevet situationer, hvor børn træder på bål eller engangsgrill, som folk uden held har forsøgt at slukke ved at hælde sand på.

Camilla Kortemand er skuffet over, at der er personer, der ikke tænker sig mere om:

- Jeg synes, at det er langt ude, at de på skadestuen fortæller os, at det sker tit, at folk kommer ind, fordi de har brændt sig under fødderne på gamle bål under sandet.

Når du laver bål...

Ekstra Bladet har spurgt beredskabschef i Lyngby-Taarbæk Kommune, Rasmus Storgaard Petersen, hvordan man bedst håndterer både bål og grill i sommervarmen. Her er et par gode råd:

- Det er ifølge Naturstyrelsen som udgangspunkt altid tilladt at lave bål på stranden, hvorimod alle øvrige områder - for eksempel parker - kræver ejerens tilladelse. På visse strande har kommunen eller politiet også udstedt særlige forbud, så vær opmærksom på skiltningen på stranden, inden du går i gang.

- Når du skal have gang i bålet, så brug optændingsbriketter eller tørt træ - aldrig benzin eller øvrige brandbare væsker. Afbrænd kun rene og tørre træmaterialer, og hold dig gerne fra små, lette materialer (papir, strå, grannåle etc.), som kan flyve langt som gløder.

- Sørg desuden for, at bålet er i en overskuelig størrelse og hav altid en spand (eller lignende) med vand stående klar.

- Når bålet skal slukkes, så brug vand, hvis ikke bålet selv brænder ud. Vær sikker på, at alle gløder er slukket - og er bålet lavet på stranden, så skal du sikre dig, at sandet omkring bålet også er kølet ned, inden du forlader stedet. Selv længe efter bålet er slukket kan sand og fliser nemlig give svære forbrændinger.

