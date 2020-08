Campingplads-ejer: Tyske turister er nemmere end danske

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Danske turisters manglende opførsel i det danske sommerland har i den grad givet anledning til debat i aviser og på de sociale medier.

Det er ikke kun lokale borgere, som har bemærket nogle danskernes manglende hensyn.

Ekstra Bladet har talt med flere aktører i forskellige erhverv indenfor turistbranchen. De ønsker ikke at stå frem med navn, fordi de ikke vil skade deres egen forrretning. Men flere foretrækker faktisk tyskerne fremfor danskerne.

Frustrerede danskere

- Det virker som om, at danskerne er frustrerede over, at de i år er blevet tvunget til at skulle holde ferie i Danmark. Danskerne er bare langt mere besværlige og sværere at gøre tilpas end tyskerne, fortæller en forpagter af et velrenommeret hotel i grænselandet til Ekstra Bladet.

Allan Svendsen, der ejer Rømø Familie Camping, belægger sine ord med varsomhed, når han skal beskrive forskellen på danske og tyske turister.

- Generelt er tyske turister mere positive end danskerne, når de kommer på ferie. Danskerne leder oftere efter fejl, så de kan få en økonomisk kompensation. Tyskerne lever mere med tingene, som de er, siger Allan Svendsen til Ekstra Bladet.

STIK FUCKFINGEREN I JORDEN Danske turister bliver af lokale borgere over store dele af landet beskyldt for at være grove, udvise manglende respekt og give fuckfingre, hvor de i stedet burde stikke fingeren i jorden. Forleden fortalte it-konsulent Claus Iversen fra Christiansfeld, at han overvejer at flytte til Tyskland, fordi han er dødtræt af ubehøvlede danske turister, som ikke mindst i år har optrådt i hobertal i den ellers så idylliske by. - Tyskerne er langt mere høflige og venligere end danskerne, sagde Claus Iversen til Ekstra Bladet. Det har også givet genlyd, at borgere på Fanø klager over, at de bliver mødt med fuckfingre fra danske turister, fordi de har fortrinsret til færgen. Lytter ikke til politiet

Også på andre mindre, danske øer har de lokale borgere mødt ubehagelige danske turister. På Bornholm klager de lokale over, at turisterne blandt andet klatrer rundt på fredede bygninger på trods af venlige henstillinger. Og i Skagen har de lokale borgere været plaget af støj fra høj musik midt om natten, fordi danske turister har festet løs i haver og på gaderne. End ikke henstillinger fra politiet er altid blevet fulgt.

Allan Svendsen understreger flere gange, at der naturligvis er masser af høflige og søde turister fra Danmark.

- Men helt generelt er tyskerne bare mere høflige og ydmyge end de danske turister. De har altså mere pli. Jeg ved egentligt ikke hvorfor, måske er det kulturelt betinget. Måske er de mere autoritetstro?

- Jeg taler jo med mange indenfor turisterhvervet, og her er det den helt klare opfattelse, at tyske turister er langt mere positive og velopdragne.

Her på campingpladsen kommer der årligt 50.000 gæster. Heldigvis er langt de fleste - både danskere og tyskere - behagelige turister. Men der vil altid være nogle, som man mærker mere til end andre, og som kræver mere. Helt generelt kræver det mere at servicere en dansk turist end en tysk.

På Bornholm kravler turisterne rundt på Hammershus, som er fredet.

Vil ikke hoppe

Ifølge Allan Svendsen er der også forskel på de tyske turister.

- Dem fra Nordtyskland minder lidt mere om danskerne. De, der kommer fra Sydtyskland, er meget mere åbne, venlige og har lettere til latter. De er nemmere at gøre tilfredse. Det samme gælder tyskere fra det gamle Østtyskland, siger Allan Svendsen.

En ansat i et stort dansk bureau, der udlejer sommerhuse til tyskere og danskere, siger under løftet om fuld anonymitet:

- Danskere på ferie sydpå er vant til, at hvis de siger 'hop', så hopper folk endnu højere, end de beder om. Det gør vi ikke i Danmark. I år vil jeg nu sige, at både danskere og tyskere er lige mærkelige allesammen. Det er, som om de har parkeret hjernen ved enten landegrænsen eller ved bygrænsen.

Vi taler om det

Problemerne med de både mange turister og besværlige danskere er noget, der i disse uger bliver talt om overalt i turisterhvervet.

Ikke alt er idyl i det danske sommerland, selv om det umiddelbart ser sådan ud. Arkivfoto: Claus Bonnerup

- Det er helt klart noget, vi taler om internt i branchen. Vi oplever, at danskerne bliver fornærmede over de mindste ting.

De kan ikke forstå, at de ikke kan tjekke ind klokken 12.00, selv om der tydeligt står på vores hjemmeside, at indtjekning først kan ske efter klokken 14.00.

De danske turister virker langt mere frustrerede i år. De klager over, at der ikke er plads i restauranten, selv om de ikke har reserveret plads. Vi har jo kun de borde, som vi har. Normalt går mange af gæsterne ud i byen for at spise.

Men her er alt også optaget på grund af det øgede turistpres. Så kommer gæsterne tilbage og skælder os ud. Vi har vanvittig travlt for øjeblikket. Alle kæmper for at få tingene til at glide, og så er det bare hårdt også at skulle høre på kritik fra danskerne hele tiden.

- Tyskerne, svenskerne, nordmændene og hollænderne er der til gengæld aldrig problemer med, fortæller hotelforpagteren af grænselands-hotellet til Ekstra Bladet.