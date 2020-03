Campingplads-ejerne kæmper for livet

Ejerne af campingpladserne i Danmark er for øjeblikket dybt splittede over, hvorvidt de skal lukke eller åbne deres campingpladser for gæster i forbindelse med påsken.

Ugen op til påske - og selve påskeugen - er et af årets økonomiske højdepunkter for campingpladserne.

Der findes ikke et samlet overblik over, hvor mange campingpladser, der vælger at udskyde åbningen til midt i april - eller eventuelt længere.

IKKE FORBUD De danske myndigheder har indtil nu ikke påbudt campingpladserne at lukke. Men der er stillet krav om, at 'fællesaktiviteter som legepladser, legeland, badeland, restaurant, fællesrum med videre skal holdes lukket'. Det gælder dog for ikke toilet-bygninger, selv om netop toiletter regnes for at være en mulig smittekilde. Her skal man dog sørge for en særlig god rengøring.

Lejrchef Eric Christensen fra Hedebo Strand Camping agtede i første omgang at åbne sin campingplads 27. marts. Men nu har han ombestemt sig.

- Jeg ville åbne og naturligvis vise ansvarlighed ved nøje at følge alle myndighedernes anbefalinger. Men forleden fik en af vore faste gæster - en ældre kvinde - corona. Hun ligger nu i respirator. Så kunne jeg mærke, at jeg slet ikke kunne være i mig selv, hvis jeg åbnede campingpladsen. Nu forbliver den lukket til 14. april, og hvis Mette Frederiksen ønsker at udvide restriktionerne, så følger vi med, siger Eric Christensen.

Lejrchef Eric Christensen. Privatfoto

Dilemma: Økonomi eller helbred

Der er 600 pladser på Hedebo Strand Camping. Ikke mindst de mange fastliggere havde glædet sig til at fejre påsken med deres familier.

- Mange af gæsterne vil givetvis opføre sig rigtig pænt og følge alle anvisninger. Men hvis folk får lidt at drikke, så risikerer vi, at de søger sammen for at hygge. Det går jo ikke i disse tider, understreger Eric Christensen.

Eric Christensen konstaterer også, at ejerne af campingpladserne i bund og grund står over for et konkret valg:

- På den ene side er der hensynet til økonomien. På den anden side er der hensynet til gæsternes helbred, ens egen samvittighed og campingpladsens renommé.

Vi holder åbent

En af de campingplads-ejere, som vælger at holde åbent, er Allan Svendsen, der driver Rømø Familie Camping.

- Vi er jo ikke blevet tvangslukket af myndighederne. Vi vælger derfor at holde åbent for gæsterne. Det sker dog således, at vi følger alle myndighedernes krav. Alle fællesaktiviteter bortset fra toilet- og baderum lukkes ned. Vore gæster kommer jo med campingvogne, hvor der er både eget køkken, bad og toilet.

- Så jeg kan ikke se den helt store forskel på en campingvogn og eget hjem, siger Allan Svendsen til Ekstra Bladet.

Allan Svendsen har sikret sig både masker, sikkerhedsbriller og håndsprit. Privatfoto

Allan Svendsen forudser dog ikke det helt store rykind i forbindelse med påsken.

- 80 procent af vore gæster er tyskere. Ingen af dem kommer på grund af de lukkede grænser. Jeg forventer ikke meget mere end ti gæster.

Ejeren af campingpladsen på den lille vadehavsø understreger også, at han har et lager af beskyttelsesbriller og håndsprit klar.

- Toiletterne vil blive rengjort ofte. Hvis jeg ser nogen, som optræder uansvarligt, vil de blive bortvist på stedet. Jeg tror nu ikke, at det bliver nødvendigt. Folk har forstået budskabet om, at vi befinder os i en alvorlig situation.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

CAMPINGFORMAND: HUSK DE CAMPINGPLADSER SOM VISER SAMFUNDSSIND

- Jeg vil gerne komme med en appel til campingfolket: Start med at besøge de campingpladser, som holdt lukket under krisen og dermed viste samfundssind.

Formanden for Dansk Camping Union (DCU), Anne-Vibeke Isaksen, lægger ikke skjul på, at campingpladserne efter hendes opfattelse bør vente med at skyde sæsonen i gang, indtil statsminister Mette Frederiksen begynder at åbne samfundet igen.

Anne-Vibeke Isaksen. Foto: Rasmus Schønning, www.campingdanmark.dk

DCU har 22 campingpladser, som alle holder lukket - foreløbig til og med 13. april.

Der er en risiko

- Vi bliver nødt til at vise samfundssind. Der er efter min mening en reel risiko for spredning af coronavirus på campingpladserne. Ikke mindst, når man deler toilet med andre. Hvis folk kun blev i deres campingvogn, kunne det måske gå. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden.

I en tid, hvor man udsætter meget store begivenheder, landet er i krise, og vi bliver bedt om at holde os hjemme, kan jeg godt forstå, hvis det virker upassende at tage på campingtur, siger Anne-Vibeke Isaksen til Ekstra Bladet.

Moral overskygger alt

Formanden understreger, at en lille campingplads med nogle få fastliggere måske nok kunne gå an.

- Men det giver slet ikke mening at åbne de store campingpladser. Selve idéen med at tage på camping er jo også gået fløjten, når badelandet og legepladsen er lukket.

For mig overskygger det moralske aspekt alt andet, fastslår Anne-Vibeke Isaksen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

HER ER BRANCHEN ENIG: MANGE FÅR DØDSSTØDET

Mens campingbranchen er delt på spørgsmålet om, hvordan sæsonen skal skydes i gang, er alle til gengæld enige om, at coronakrisen vil blive dødsstødet til mange campingpladser.

Det har i mange år ikke været nogen guldgrube at drive campingplads i Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se mange kolleger gå konkurs på grund af krisen. På den baggrund kan jeg bestemt godt forstå, hvis nogle i desperation vælger at åbne deres campingplads, selvom det er uklogt. For dem handler det jo om hus og hjem, siger Eric Christensen fra Hedebo Strand Camping.

En sårbar branche

Også DCU-formand Anne-Vibeke Isaksen frygter i stribevis af konkurser.

- Jo længere tid der går, desto værre bliver det. Vi har før prøvet at miste påsken på grund af dårligt vejr. Men vi er i en sårbar branche, hvor alle pengene skal tjenes fra maj til september. Hvis krisen fortsætter langt ind i sommeren, vil det afgjort ramme en del campingpladser.

Der kan komme til at gå gang tid, før campingpladserne bliver fyldt op igen som her på den jyske vestkyst. Arkivfoto: Anders Brohus

Anne-Vibeke Isaksen er dog fortrøstningsfuld på den lidt længere bane.

- Der kommer til at gå lang tid, før folk for alvor begynder at rejse ud, og priserne på flybilletterne vil givetvis også stige. Mange vil måske vælge at holde ferie i Danmark, og her er netop camping en god ferieform, hvor man er meget ude i naturen og kan slappe af.

Kommer ikke igen

Allan Svendsen fra Rømø Familie Camping forudser også en række konkurser i branchen.

- Det, vi mister nu, kommer ikke igen. Det her er ikke overstået i løbet af sommeren. Jeg har allerede forberedt mine kreditorer på, at vi ikke rammer budgettet i år. Det er jo netop hos kreditorerne, man skal have den gode dialog i disse tider, fastslår Allan Svendsen.