Campisterne er ligeglade

Skolernes sommerferie er skudt i gang, og det samme er højsæsonen for de fleste campingpladser.

At vejret de kommende dage ikke byder på mere varmebølge, skræmmer ikke danskerne væk fra den traditionelle ferie på hjul.

Et andet hjem

På Sandersvig Camping ved Haderslev er luften kølig, men humøret højt. Rundt omkring på de mange små gader i campingbyen kommer børn kørende på forskellige eldrevne køretøjer, og bag forteltenes lukkede døre sidder sommergæsterne omkring bordene og spiser deres morgenmad.

Torben Jørgen, 65 år, har ligget på samme campingplads i 18 år. Han kører gerne børnebørnene frem og tilbage, så de kan ligge på pladsen sammen med dem. Foto: Anders Brohus

På en af de første gader på campingpladsen er Torben Jørgensen ved at pakke sit barnebarn ind på bagsædet af bilen. Weekenden er forbi, og det er tid til at komme retur til Grindsted.

- Jeg har først ferie fra uge 31, så hen over sommeren kommer jeg ikke så meget herned. Konen bliver dog lidt endnu, siger en glad Torben Jørgensen, selvom udsigten til endnu en nattevagt er kort.

Torben og konen, Lis Jørgensen, har de seneste 18 år både haft børn og nu også børnebørn på besøg i campingvognen.

- De elsker camping, og vejret er sådan set lige meget. Der er jo også badelandet, hvis det går helt galt. Vi ser dem (børnebørnene, red.) faktisk aldrig på nær til spisetiderne, griner Lis Jørgensen.

Vejret var overskyet og køligt ved Haderslev i dag. Foto: Anders Brohus

Sommerflirt

Hos Susanne Hansen fra Tønder bliver morgenmaden hurtigt taget af bordet, da Ekstra Bladet forsigtig banker på.

- Undskyld mit rod, men sådan er det med de unger, siger hun lidt forlegent.

Susanne Hansen var alene i teltet til formiddag. Datteren og manden er hjemme og arbejde, og sønnen var i badelandet med vennerne - og kæresten. Foto: Anders Brohus

De seneste to et halvt år har Susanne, hendes mand og deres to børn ligget fast på Sandersvig Campingplads.

- Vi elsker det her. Her er så mange søde mennesker, og især på den her vej, som vi er kommet over på i år, er det rigtig hyggeligt.

Pludselig åbnes forteltet igen, og ind kigger et lille ansigt.

Vejens vilde Villads var med sin mor, mens storesøster var i badelandet. Foto: Anders Brohus

- Det er vejens vilde Villads, griner Susanne.

Villads på et år og hans mor, Anna Sidorova, står i indgangen til teltet. I går var hele vejen samlet hos dem til øl og hygge.

- Vi mødte hinanden her på campingpladsen og kom bare rigtig godt ud af det med hinanden. Vi ses meget her i ferierne. Vi ses faktisk meget alle syv vogne her på vejen, siger Susanne.

Siden seneste år har de to damer dannet et rigtig godt venskab, og ikke nok med at de to damer er blevet gode venner, så er de nærmest også kommet i familie sammen nu.

Susannes søn og Annas store datter er nemlig blevet kærester i forgårs.

En ægte sommerflirt, som kun skaber glæde i begge familier - og hos det unge par, selvfølgelig.

Emilie på ti og Victor på 12 er lige blevet kærester. De har kendt hinanden et år, før Emilie tog det næste skridt. Foto: Anders Brohus

- Det var Emilie, som spurgte, siger Victor stolt i vandlandet, mens Emilie på ti år er på vej ned under vandet af ren forlegenhed.

Ustadig, almindelig dansk sommer

Mange huske nok sommeren 2018, hvor varmen slog nærmest alle rekorder. Sommeren 2020 ser ifølge de nuværende prognoser noget mere dansk ud.

- Det bliver mere ustadigt vejr de kommende uger. Der kommer nogle fronter fra vest, som kan give en del regn. Derudover vil der også være almindelige bygedage, siger Claus Larsen fra DMI.

- Det højtryksprægede vejr med varmegrader presset op fra syd er ikke noget, vi kan se i de nuværende prognoser for uge 27, 28, 29 og 30. Det ligner en noget mere almindelig dansk sommer med 20-25 grader og ustadigt vejr.