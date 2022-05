Canada strammer våbenlovgivningen: Vil forbyde legetøjsvåben

En fastfrysning af salg og køb af håndvåben.

Det er, hvad Canada står overfor, hvis den nuværende regering i landet lykkes med at indføre ny lovgivning, der skal fungere som en del af en lovgivningspakke, der skal forbedre våbenkontrollen i landet.

Det skriver Reuters.

En del af lovgivningspakken går endda så langt, at den forbyder legetøj, der ligner rigtige våben, som eksempelvis en softgun pistol.

Sådan kan en softgun se ud. En softgun ligner et rigtigt våben, og derfor kan det være svært for politiet at se forskel på falske og ægte våben, når de patruljerer. Foto: Jakob Jørgensen/Polfoto

Tragiske konsekvenser

Man har før set, at falske våben har eskaleret konfrontationer mellem politi og borgere. Eksempelvis skød og dræbte politiet i Toronto en person, der bar en luftpistol.

- Fordi de ligner rigtige skydevåben, er politiet nødt til at behandle dem, som om de er rigtige. Det har ført til tragiske konsekvenser, sagde justitsminister David Lametti på en pressekonference mandag.

Præsidenten for den canadaiske politiforening, Tom Stamakis, udtrykte sin støtte til forslaget om at stramme lovgivningen om falske våben.

- Du kan ikke skelne mellem, hvad der er falske skydevåben, og hvad der er rigtige våben under hurtigt udviklende omstændigheder.

Skoleskyderi i nabolandet

Det nye forslag om en lovgivningspakke om våbenkontrol kommer i kølvandet på skoleskyderiet i nabolandet USA, hvor en gerningsmænd skød og dræbte 21 børn på Robb Elementary School. Skyderiet fandt sted tirsdag 24. maj i byen Uvalde i delstaten Texas.

- Vi behøver kun at se syd for grænsen for at vide, at hvis vi ikke griber ind hurtigst muligt, bliver det kun værre og dermed sværere at løse, sagde Justin Trudeau på mandagens pressekonference.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, talte på pressekonference mandag, hvor også andre repræsentanter fra regeringen var til stede. Foto: Blair Gable/Ritzau Scanpix

Canada forbød omkring cirka 1500 våben for to år siden efter et masseskyderi i den canadiske by Portapique.

Den nye våbenlovgivning kan først blive indført, hvis den canadiske regering får støtte fra det socialistiske parti New Democratic Party (NDP).