Canada vil give asyl til flygtet saudiarabisk teenager

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, bekræfter fredag aften dansk tid, at Canada vil give asyl til en 18-årig saudiarabisk kvinde, der er på flugt fra sin familie.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kvinden ved navn Rahaf Mohammed al-Qunun forlod tidligere fredag Bangkok, hvor hun har været, siden hun mandag flygtede fra sin familie.

Den unge kvinde var sammen med sin familie på besøg i Kuwait, da hun besluttede sig for at flygte fra Thailand. Kvinden, der angiveligt har frasagt sig islam, siger, at hun frygter, at hendes familie slår hende ihjel.

Hun søgte mandag tilflugt på et hotelværelse i Bangkok. Senere fik hun af Thailands myndigheder midlertidig tilladelse til at opholde sig i landet.

Oprettede Twitter-profil

Den saudiarabiske kvinde har tiltrukket sig stor international opmærksomhed. Det begyndte, da hun i skjul på hotelværelset i Bangkok oprettede en Twitter-profil.

Her opdaterede hun om sin situation under hashtagget #SaveRahaf.

Hun blev efterfølgende overleveret til UNHCR - FN's Flygtningehøjkommissariat. Onsdag fik hun status som flygtning.

Den saudiarabiske teenager har lukket sin Twitter-konto igen. Ifølge flere af kvindens venner fordi hun modtog dødstrusler.